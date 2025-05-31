ПСЖ - Интер 5:0. Как парижане добыли первый титул Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен разгромил миланский Интер в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
87'
ГООООООООООООООООЛ! 19-летний Сенни Маюлу забивает пятый гол! ПСЖ наносит Интеру историческое поражение. Никто в истории ЛЧ не выигрывал с разницей в 5 мячей.
85'
Три замены в составе ПСЖ: вместо Кварацхелии, Руиса и Невеса на поле вышли Рамос, Маюлу и Заир-Эмери.
83'
Теперь Баркола с острого угла пробивает и снова неудачно.
81'
Баркола с убойной позиции пробил мимо ворот.
79'
Замена от Луиса Энрике: вместо Мендеша игру продолжил Эрнандес.
76'
Выполнял Интер угловой, однако до удара дело не дошло.
73'
ГООООООООООООЛ! ПСЖ забивает четвертый! Кварацхелия после великолепного паса Дембеле убежал от защитника и обыграл Зоммера.
71'
Ачерби теперь получает "горчичник" за грубую игру.
70'
Последнее изменение в составе Интера: вместо Чалханоглу на поле вышел Асллани.
69'
Тюрам получает желтую карточку за грубый фол!
67'
Замена в составе ПСЖ: вместо героя матча Дуэ на поле вышел Баркола.
65'
Дуэ получил желтую карточку за неспортивное поведение. Дубль у француза сегодня и ассист на Хакими!
64'
ГООООООООООООООООЛ! ПСЖ громит Интер! Витинья великолепный пас в разрез отдал на Дуэ, который убежал от Бастони и пробил мимо Зоммера.
62'
Еще две замены от Индзаги: вместо Мхитаряна и Биссека на поле вышли Дармиан и Аугусто. Немецкий центрбек прихрамывая покинул поле, выйдя на замену несколько минут назад.
61'
ПСЖ зарабатывает угловой после опасного прострела.
59'
Доннарумма забрал мяч в руки после рикошета.
57'
Ковач выдал желтую карточку главному тренеру Интера Симоне Индзаги.
56'
Залевский потерял мяч после неудачного удара и был вынужден нарушать правила - желтая карточка для поляка.
55'
Маркиньос заблокировал удар Бареллы, который с лету пытался пробить после выноса с углового.
54'
Двойная замена в составе "нерадзурри": вместо Павара и Димарко на поле вышли Биссек и Залевский.
53'
Кварацхелия сбил Дюмфриса на фланге, опасный стандарт для Интера.
52'
Дембеле пытался обводящим ударом поразить ворота Интера, мяч мимо прошел.
50'
Кварацхелия сильно пробивал из пределов штрафной площади, выше ворот ушел мяч.
49'
В штрафной площадке мяч попал в руку Лаутаро Мартинесу, Фол в атаке фиксирует арбитр.
48'
Барелла выполнял передачу на Тюарма, Хакими пытался головой сбросить на Доннарумму, однако выбил на угловой мяч.
Завершается первый тайм, ПСЖ уверенно лидирует в поединке.
45'
Хвича головой пробивал после корнера, чуть выше ворот прошел мяч.
45'
Кварацхелия из-под Дюмфриса пробивал, но мяч от нидерландца ушел на угловой.
45'
Две минуты добавил арбитр к первой половине игры.
45'
Дуэ пробивал по воротам с дальней дистанции, однако мяч низом ушел мимо ворот.
44'
Хакими перехватил мяч у ворот Интера, однако продолжить атаку не сумел из-за прессинга Чалханоглу.
42'
Дуэ великолепно забросил на дальнюю штангу на Дембеле, но Усман пробил неточно.
39'
Дюмфрис вбрасывал в штрафную площадь на Тюрама, однако до француза мяч не дошел, Доннарумма успокаивает игру.
37'
Тюрма опасно головой пробивал после корнера. Мяч рядом со стойкой пролетел.
36'
Чалханоглу опасно простреливал, однако мяч до Тюрама не дошел. Пачо на угловой выбил игровой снаряд.
34'
Дембеле пробивал, но попал в Димарко и на угловой ушел мяч.
32'
Снова ПСЖ с мячом, Интер уступает, однако пока защищается.
30'
Дюмфрис не дал Дембеле пробить по воротам – угловой для ПСЖ.
29'
Витинья выбил мяч в аут после прострела с правого фланга.
28'
Дюмфрис выполнял подачу в штрафную площадку, Лаутаро не дотянулся до мяча.
27'
Руис пробивал по воротам, мяч в руки Зоммера пришел.
25'
ПСЖ контролирует мяч на половине поля соперника, не спешат теперь парижане продвигаться к воротам Интера.
23'
Ачерби пробивал головой после корнера, выше ворот ушел мяч.
22'
Дюмфрис выполнял прострел и заработал угловой на правом фланге.
20'
ГОООООООООООЛ! ПСЖ удваивает преимущество! Убежали в контратаку парижане, Кварацхелия отдал на Дембеле, который перевел на Дуэ. 19-летний француз пробивал по воротам и мяч от ноги Димарко пролетел мимо Зоммера.
18'
Кварацхелия пытался пробить в дальний угол ворот обводящим ударом - выше ворот ушел мяч.
16'
Хакими в центре поля сбил Лаутаро Мартинеса, быстро разыгрывают штрафной игроки Интера.
14'
Дюмфрис из аута вбрасывал на Тюрама, однако француз не сумел зацепиться за мяч.
12'
ГОООООООООООООООООООЛ! ПСЖ открывает счет в матче! Витинья отдал невероятную разрезную передачу на Дуэ, который нашел свободного Хакими в штрафной площадке. Марокканец без проблем отправил мяч в пустые ворота.
11'
Дембеле сместился в центр и пробивал по воротам, Зоммер сделал очередной сейф.
10'
Барелла искал Мхитаряна на противоположном фланге, защитники головой выбивают мяч подальше.
9'
Дуэ пробивал из-за пределов штрафной площади, Зоммер без проблем забрал мяч в руки.
7'
Трижды подряд парижане подавали в штрафную площадку "нерадзурри", однако до удара дело не дошло.
6'
Бастон оттолкнул Дуэ на фланге, опасный фол в пользу ПСЖ назначает судья Иштван Ковач.
5'
Активно прессингуют игроки ПСЖ, Интер пока не может перейти к чужой половине поля.
4'
Зоммер под давлением пытался отдать дальнюю передачу на Димарко, но в аут ушел мяч.
3'
Дуэ отмахнулся от Чалханоглу, с задержкой, однако прозвучал свисток арбитра.
2'
Тюрам пытался по центру прорваться, однако потерял мяч в борьбе с двумя защитниками.
Звучит гимн Лиги чемпионов!
Легендарная группа Linkin Park исполнила несколько песен в предматчевом шоу.
До решающего матча сезона в ЛЧ остается всего полчаса, а тем временем фирменный магазин ПСЖ в Париже заколочивает окна от возможных беспорядков в городе после завершения игры.
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