Динамо сыграет в сине-желтой форме против Партизана
Киевское Динамо определилось с комплектом формы на ответный матч против сербского Партизана во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Об этом сообщила пресс-служба киевлян.
Динамовцы сыграют в сине-желтом комплекте формы, вратарь — в сером.
Хозяева проведут матч в бело-черных футболках, а голкипер сыграет в форме оранжевого цвета.
Ответный матч Партизан — Динамо состоится сегодня , 31 июля. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн встречу.
Напомним, в первом поединке киевский клуб разгромил соперников со счетом 6:2.
Ранее сербский клуб поехал на товарищеский турнир в Россию, а Станоевич сравнил киевское "Динамо" с московским.