Динамо сыграет в сине-желтой форме против Партизана

Киевское Динамо определилось с комплектом формы на ответный матч против сербского Партизана во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщила пресс-служба киевлян.

Динамовцы сыграют в сине-желтом комплекте формы, вратарь — в сером.

Фото: ФК Динамо Киев

Хозяева проведут матч в бело-черных футболках, а голкипер сыграет в форме оранжевого цвета.

Ответный матч Партизан — Динамо состоится сегодня , 31 июля. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн встречу.

Напомним, в первом поединке киевский клуб разгромил соперников со счетом 6:2.

Ранее сербский клуб поехал на товарищеский турнир в Россию, а Станоевич сравнил киевское "Динамо" с московским.