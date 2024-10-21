Карпаты с боями одолели Рух в 10 туре УПЛ

Рух уступил Карпатам во львовском дерби в пределах 10 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 0:1.

Команды активно начали встречу, отвечая атакой на атаку. Однако счет в конце тайма смогли открыть "зелено-белые". Передачу Дениса Мирошниченко с фланга головой замкнул 20-летний бразильский Жан Педрозу (0:1). Для него это был дебютный гол за клуб.

Под конец первого тайма чуть не началась потасовка. Мирошниченко и Климчук сцепились после борьбы за мяч, на что отреагировали партнеры. Однако игроков смогли успокоит капитаны.

Вторая половина игры прошла при атаках Руха, однако им не хватало точности в завершающей стадии. Карпаты пытались удержать счет и старались отвечать на контратаки.

Чемпионат Украины – УПЛ

10 тур, 21 октября

Рух (Львов) – Карпаты (Львов) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Педрозу

Рух: Ледвой, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Подгурский (Сапуга, 52), Притула (Пастух, 52), Федор, Карабин (Плюман, 79), Климчук (Квасница, 52), Краснопир

Карпаты: Кемкин, Адамюк (Векляк, 81), Бабогло, Жан Педрозу, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Бруниньо (Шах, 62) Стенио, Очеретько (Подлепенец, 62), Игорь Невес (Устименко, 76)

Предупреждения: Климчук, 45 – Мирошниченко, 45, Шах, 66.

Карпаты благодаря победе имеют в активе 12 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, Рух расположился на одну позицию выше с 13 баллами.

Накануне луганская Заря в домашнем матче уступила криворожскому Кривбассу, одесский Черноморец сыграл вничью с ровенским Вересом, а ЛНС в Черкассах одолел Ингулец.