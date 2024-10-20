ЛНЗ благодаря дублю Путри обыграл Ингулец

20 октября состоялся матч 10 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25, в котором ЛНЗ в Черкассах одолел Ингулец со счетом 2:0.

На 15-й минуте полузащитник хозяев Шота Ноникашвили не смог переиграть Алексея Паламарчука с 11-метровой отметки, вратарь потянул удар в правый от себя угол. Через 20 минут Илья Путря все же открыл счет в матче, добив мяч после удара Мухаррема Яшари.

На 45-й минуте защитник Ингульца Максим Мельничук имел возможность сравнять счет, но также не реализовал пенальти после игры рукой от Назария Муравского. Евгений Кучеренко также отразил удар в правый от себя угол.

Во втором тайме Путря оформил дубль, после его удара с линии штрафной голкиперу помешал рикошет.

Чемпионат Украины – УПЛ

10 тур, 20 октября



ЛНЗ – Ингулец 2:0

Голы: 1:0 – 35 Путря, 1:0 – 60 Путря

Предупреждения: 45+1 Дайко, 45+1 Мохнатый, 66 Резепов, 72 Сад, 89 Момо.

На 15-й минуте Шота Ноникашвили (ЛНЗ) не забил пенальти (вратарь).

На 45 минуте Максим Мельничук (Ингулец) не забил пенальти (вратарь).

ЛНЗ набрал 15 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. Ингулец остался на последнем.

В пятницу тур открыл донецкий Шахтер, на выезде одержавший минимальную победу над Колосом. Победу команде Марино Пушича принес автогол.

В матчах за 19 октября произошла одна сенсация – Полесье дома не сумело дожать Левый берег. Киевское Динамо разгромило Оболонь, а Александрия на собственном поле минимально обыграла Ворсклу.