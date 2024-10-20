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Кривбасс с голом Сосы одолел Зорю в 10 туре УПЛ

Олександр Булава — 20 октября, 19:54
Кривбасс с голом Сосы одолел Зорю в 10 туре УПЛ
УПЛ

Луганская Заря в домашнем матче уступила криворожскому Кривбассу в 10 туре Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 0:1. Единственный гол в игре записал на свой счет 26-летний нигерийский нападающий гостей Даниэл Соса, который в начале второго тайма выиграл борьбу и пробил из пределов штрафной.

После пропущенного гола активизировались футболисты Зари. В то время как криворожцы пытались соответствовать контратакам.

Кривбасс благодаря победе набрал 14 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Заря с 12 баллами занимает 8-е место.

Чемпионат Украины – УПЛ
10 тур, 20 октября

Заря (Луганск) – Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 48 Соса

Заря: 30. Никита Турбаевский, 4. Габриэль Эскинья, 55. Андерсон Джордан, 47. Роман Вантух, 10. Рейс Жуниор (9. Артем Слесарь, 68), 21. Яков Башич (8. Алексей Хахлев, 28) Петарь Мичин, 5. Александр Яцик (77. Бенито, 68), 17. Игорь Горбач, 7. Денис Антюх, 28. Филипп Будковский (к).

Кривбас: 33. Андрей Клищук, 7. Андрей Понедельник, 3. Александр Романчук, 15. Александр Драмбаев, 21. Денис Кузик – 23. Хрвое Илич, 22. Юрий Вакулко (к), 94. Максим Задерака (78. Олег Кожушко, 71), 27. Маттео Аморозо (8. Джихад Бизимана, 56), 20. Артур Микитишин (19. Ноа Ндомбази, 90), 9. Даниэль Соса.

Заря следующий матч сыграет 27 октября против Левого берега, Кривбасс 26 октября встретится с ЛНС.

В пятницу тур открыл донецкий Шахтер, на выезде одержавший минимальную победу над Колосом. Победу команде Марино Пушича принес автогол.

В матчах за 19 октября произошла одна сенсация – Полесье дома не сумело дожать Левый берег. Киевское Динамо разгромило Оболонь, а Александрия на собственном поле минимально обыграла Ворсклу.

В воскресенье, 20 октября, Верес расписал мировую с Черноморцем, а ЛНС одолел Ингулец.

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