Автогол не помог: Черноморец расписал мировую с Вересом в 10 туре УПЛ

Одесский Черноморец сыграл вничью с ровенским Вересом в матче 10 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 1:1. Одесситы вышли вперед еще в середине первого тайма, после того как игрок Вереса Евгений Морозко срезал мяч в свои ворота.

Однако ривняне сумели восстановить паритет. Это произошло уже в середине второй 45-минутки, когда после удачного розыгрыша аута защитник Семен Вовченко оказался на ударной позиции и пробил по воротам. Больше голов в матче не было.

Чемпионат Украины – УПЛ

10 тур, 20 октября

Черноморец – Верес 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 - 22 Морозко (а.г.), 1:1 - 65 Вовченко

Черноморец: Рудько, Бутко, Удод, Скиба, Кисиль (Попов 46), Ермаков, Жаржу (Лацабидзе 64), Гомес, Габелок (Васильев 89), Петряк (Янаков 78), Хобленко (Пшеничнюк 78).

Верес: Когут, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко (Куция 46), Клец (Кучеров 89), Яго, Дахновский (Шарай 74), Мрвальевич (Гайдучик 63), Годя (Степанюк 63), Луан.

Предупреждение: Кисель 44 – Шевченко 48

После этого 10 туров Черноморец и Верес находятся на 9 и 10 месте соответственно. У одесситов 11 очков, а у ровенчан на 1 зачетный балл меньше.

В пятницу тур открыл донецкий Шахтер, на выезде одержавший минимальную победу над Колосом. Победу команде Марино Пушича принес автогол.

В матчах за 19 октября произошла одна сенсация – Полесье дома не сумело дожать Левый берег. Киевское Динамо разгромило Оболонь, а Александрия на собственном поле минимально обыграла Ворсклу.