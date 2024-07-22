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Стало известно кто займет место Днепра-1 в УПЛ

Андрій Яросименко — 22 июля, 12:56
Стало известно кто займет место Днепра-1 в УПЛ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола решил, каким образом определится клуб, который займет место Днепра-1 в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в УАФ проголосовали за проведение "Турнира четырех" между Минаем, Металлистом 1925 года, Левым берегом и Эпицентром. Победитель заменит днепрян в УПЛ.

Напомним, в прошлом году у Днепра-1 начались серьезные финансовые проблемы после ареста олигарха Игоря Коломойского. Его называют бенефициаром и инвестором клуба.

По итогам прошлого сезона Днепр-1 занял четвертое место и должен сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА. В итоге Украина потеряла своего представителя в еврокубках, а город Днепр — единственную профессиональную команду.

Сейчас клуб находится на грани прекращения существования. Клуб уже покинули почти все футболисты первой команды, женский и юношеский коллективы не финансируются, а руководство уже публично обменивается взаимными обвинениями.

Ранее стало известно, что начало футбольного сезона в Украине будет перенесено.

Дніпро 1 Епіцентр Лівий берег Металіст 1925 Минай Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ

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