Стало известно кто займет место Днепра-1 в УПЛ
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола решил, каким образом определится клуб, который займет место Днепра-1 в Украинской Премьер-лиге.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в УАФ проголосовали за проведение "Турнира четырех" между Минаем, Металлистом 1925 года, Левым берегом и Эпицентром. Победитель заменит днепрян в УПЛ.
Напомним, в прошлом году у Днепра-1 начались серьезные финансовые проблемы после ареста олигарха Игоря Коломойского. Его называют бенефициаром и инвестором клуба.
По итогам прошлого сезона Днепр-1 занял четвертое место и должен сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА. В итоге Украина потеряла своего представителя в еврокубках, а город Днепр — единственную профессиональную команду.
Сейчас клуб находится на грани прекращения существования. Клуб уже покинули почти все футболисты первой команды, женский и юношеский коллективы не финансируются, а руководство уже публично обменивается взаимными обвинениями.
Ранее стало известно, что начало футбольного сезона в Украине будет перенесено.