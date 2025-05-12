Ингулец в компенсированное время вырвал победу над Левым Берегом в матче 28 тура УПЛ

В понедельник, 12 мая, состоялся завершающий матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Ингулец одержал волевую победу над Левым Берегом.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Отметим, что обе команды ведут борьбу за выживание. Ингулец открыл счет на 44-й минуте усилиями Лосенко. Продержался этот результат до 64-й минуты, когда паритет на табло восстановил Сидней.

Казалось, что встреча так и завершится вничью, однако уже в компенсированное ко второму тайму время Фарасеенко все же принес волевую победу команде Василия Кобина.

В итоге команда из Петрово набрала 23 балла и обошла в турнирной таблице своего сегодняшнего соперника за счет личных встреч. Также на последнюю строчку снова свалился Черноморец.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

28 тур, 12 мая

Ингулец – Левый Берег 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 44 Лосенко, 1:1 – 64 Сидней, 2:1 – 90+2 Фарасеенко

Ингулец: Паламарчук, Свистун (Дихтярук, 52), Дубилей, Малыш, Катрич (Сад, 86), Лосенко (Лисняк, 79), Пушкарев, Волохатый, Пятов (Могольный, 86), Фарасеенко, Кисленко (Гаджук)

Левый Берег: Механив, Соколов (Войцеховский, 60), Семенов, Шаповал, Сидней, Дедух, Диего, Банада, Шастал, Сухоручко, Синица (Галас, 85)

Предупреждения: 49 – Дедух, 82 – Синица

Напомним, 28 тур начался двумя "сухими" ничьими - Динамо не смогло переиграть Полесье, а Заря не воспользовалась численным большинством против Шахтера. В то же время Черноморец в битве аутсайдеров переиграл Ворсклу. В других матчах Кривбасс проиграл Колосу, Карпаты сенсационно победили Александрию, Рух обыграл Верес, а ЛНЗ сыграл вничью с Оболонью.