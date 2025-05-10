Черноморец одолел Ворсклу в битве аутсайдеров УПЛ

Полтавская Ворскла дома уступила одесскому Черноморцу в рамках 28 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 1:2.

Первый тайм встречи прошел без особого обострения со стороны обеих команд. Поэтому гол от Ворсклы был несколько неожиданным – серия ошибок от защитников одесситов вывела Дениса Ндукве на ворота соперника, нападающий легко перебросил Рудько, который не вовремя покинул свою штрафную.

Во второй половине игры активизировался Черноморец – защитник "зелено-белых" Евгений Павлюк срезал мяч в перекладину собственных ворот после прострела с фланга. Также прекрасную возможность отличиться потерял Когут, удар которого взял Исенко.

В итоге старания "моряков" воплотились в результат. Сначала Хобленко откликнулся на подачу с фланга от Бутко и переиграл на втором этаже соперника (1:1). Через несколько минут Мозес Джарджу в похожем стиле вывел Черноморец вперед – нападающий после сброса Евгения Скибы головой переправил мяч в сетку ворот.

Чемпионат Украины – УПЛ

28 тур, 10 мая

Ворскла (Полтава) – Черноморец (Одесса) 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 43 Ндукве, 1:1 – 77 Хобленко, 1:2 – 82 Джарджу

Победа позволила Черноморцу прервать серию из четырех подряд поражений и подняться на 15-е место, в их активе 21 балл. Ворскла осталась на 13-й строчке (зона переходных матчей) с 25 пунктами.

Напомним, вчера 28 тур начался двумя "сухими" ничьими – Динамо не смогло переиграть Полесье, а Заря не воспользовалась численным большинством против Шахтера.