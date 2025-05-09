Шахтер в меньшинстве сыграл вничью с Зарей в 28 туре УПЛ

Луганская Заря в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского сыграла вничью с донецким Шахтером.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ключевым момент в игре случился на 17-й минуте игры, когда тунисский защитник Шахтера Алаа Грам заблокировал проход нападающего Филиппа Будковского, за что получил вторую желтую карточку.

Несмотря на игру в меньшинстве "горняки" продолжили атаки на ворота соперника. Возможности отличиться в первом тайме имели Кевин и Эгиналду, на это Заря ответила выстрелом Вантуха в перекладину ворот Фесюна.

Во второй половине игра не изменилась, команды создавали моменты у ворот друг друга, однако не смогли отличиться голом.

Чемпионат Украины – УПЛ

28 тур, 9 мая

Заря (Луганск) – Шахтер (Донецк) 0:0

Заря: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Жуниор, Вантух (Горбач, 80), Дрышлюк (Белоцерковец, 62), Попара, Мичин, Слесар (Яцык, 58), Будковский

Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон (Фарина, 68), Эгиналду (Невертон, 60), Крыськив, Кевин (Швед, 74), Педро Энрике, Тобиас (Назарина, 60), Грам, Бондаренко, Педриньо (Цуканов, 60)

Предупреждения: 10 Будковский, 57 Дрышлюк, 83 Башич, 83 Жуниньо – 10 Грам

Удаление: 17 Грам

Шахтер с 58 баллами в активе занимает третье место в турнирной таблице чемпионата – отставание от второй Александрии составляет 5 пунктов. Заря с 37 очками идет седьмой.