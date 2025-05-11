Кривбасс неожиданно проиграл Колосу в 28 туре УПЛ

В воскресенье, 11 мая, состоялся матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Колос на выезде одолел Кривбасс.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Ковалевки. Единственный и победный гол еще на старте первого тайма забил Элиас. У подопечных Вернидуба оставалось достаточно времени исправить ситуацию, однако вырвать хотя бы ничью они не смогли.

В итоге криворожский клуб значительно ухудшил шансы в борьбе за еврокубки, ведь Полесье смогло взять один балл в матче с Динамо, а Карпаты еще свой поединок не сыграли. В случае победы именно львовский клуб единолично займет 4 строчку турнирной таблицы УПЛ за 2 тура до завершения чемпионата.

Чемпионат Украины – УПЛ

28 тур, 11 мая

Кривбасс – Колос 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 8 Элиас

Кривбасс: Клищук, Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузык, Илич (Лунев, 74), Вакулко, Задерака (Ндомбаси, 74), Твердохлеб, Микитишин (Бандейра, 85), Соса (Гонсалес, 85)

Колос: Пахолюк, Козик, Бурда, Красничи, Цурик, Гагнидзе, Теллес (Демченко, 81), Ррапай (Ориховский, 81), Алефиренко (Третьяков, 67), Сидоров (Ковталюк, 57), Велетень

Предупреждение: 44 Красничи

Напомним, вчера 28 тур начался двумя "сухими" ничьими – Динамо не смогло переиграть Полесье, а Заря не воспользовалась численным большинством против Шахтера. В то же время Черноморец в битве аутсайдеров переиграл Ворсклу.