Карпаты волевой победой над Александрией приблизили Динамо к чемпионству

В воскресенье, 11 мая, в рамках 28 тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч, в котором один из претендентов на чемпионство Александрия гостила у Карпат, которые еще претендуют на еврокубки.

Команде Руслана Ротаня удалось отличиться быстрым голом, еще и каким! Это Кампос увидел, как летел мяч, и приложился к нему, нанеся мощный удар в касание из-за пределов штрафной. Яков Кинарейкин не выручил – 1:0 в пользу александрийцев.

Казалось, что интрига в чемпионате будет жить до самого конца, но "львы" Владислава Лупашко выступили против этого.

Сначала за десять минут до конца основного времени арбитр назначил пенальти. После просмотра повтора он увидел фол, за который наказал гостей 11-метровым. Игорь Краснопир реализовал удар с "точки".

Уже в добавленное время Александрия осталась в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку заработал Иван Калюжный. А на последних минутах поединка Амбросий Чачуа вырвал для Карпат победу. Павел Полегенько выполнил подачу с фланга на дальнюю штангу, где лучший бомбардир львовского коллектива ударом в касание переправил мяч в дальний угол.

Финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу Карпат, которые сделали большой подарок киевскому Динамо.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

28 тур, 11 мая

Карпаты – Александрия 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 11 Феррейра, 1:1 – 80 Краснопир (пенальти), 2:1 – 90+5 Чачуа.

Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко – Танда, Чачуа (90+7 Клименко), Очеретько (66 Квасница) – Костенко (74 Шах), Алвес (66 Краснопир), Бруниньо (74 Федор).

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Копина – Калюжный, Мишнев (74 Ковалец), Шепелев (65 Смирный) – Козак (65 Джевани), Филиппов (87 Кулаков), Цара (65 Беляев).

Предупреждения: Бабогло – Шепелев, Цара, Калюжный, Копина, Шабанов, Кравченко, Смирный, Джевани, Ермаков.

Удаление: 90+1 Калюжный (вторая желтая карточка).

За два тура до финиша УПЛ Александрия отстает от Динамо на 5 очков. Теперь только чудо поможет Руслану Ротаню и его игрокам стать чемпионами Украины.

Карпаты в свою очередь за счет победы обогнали в таблице Полесье на два очка и вышли на четвертое место, которое после финала Кубка Украины станет еврокубковым. Львовяне претендуют на попадание в Лигу конференций следующего сезона.

Турнирная таблица УПЛ

Standings provided by Sofascore

Напомним, что в пятницу, 9 мая, в рамках 28 тура УПЛ Динамо потеряло очки в матче с Полесьем.