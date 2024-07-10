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Дешам останется главным тренером сборной Франции

Станіслав Лисак — 10 июля, 17:31
Дешам останется главным тренером сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сохранит свой пост после вылета в полуфинале Евро-2024 от сборной Испании (2:1).

Об этом рассказал президент Федерации футбола Франции Филиппе Диалло.

"У Дешама есть контракт, и он достиг спортивной цели, которая была перед ним поставлена. Дидье продолжит свою миссию", — сказал Диалло.

Отмечается, что французский специалист будет работать на чемпионат мира-2026 включительно.

Напомним, Франция уступила Испанию в полуфинале континентального первенства со счетом 2:1.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на вылет национальной команды из чемпионата Европы.

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