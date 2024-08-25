Президент Реала: Лунину будет тяжело без нас

Президент мадридского Реала Флорентино Перес считает, что украинскому вратарю Андрею Лунину будет тяжело за пределами клуба.

Его слова передает Realmadridexclusivo.

"Он отличный вратарь, но далеко от Реала ему будет плохо. Посмотрите, например, на Марко Асенсио", — сказал Перес.

Напомним, что пребывание украинца в команде находится под вопросом. Ранее украинец выдвинул Реалу ультиматум по поводу нового контракта — он требует большей роли, чтобы согласиться на соглашение до 2029 года.

А руководство "королевского клуба" считает, если Лунин хочет остаться в составе "сливочных", то только на определенных руководством условиях. Накануне появилась информация о том, что Карло Анчелотти рассчитывает на украинца в команде.

Ранее сообщалось, что Челси и Реал могут провести обмен вратарями — Андрей отправится в лондонский клуб, а Кепа Аррисабалага — в Мадрид. Однако в дальнейшем лондонцы отказались от сделки.