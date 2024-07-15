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Лучшее Иньесты и Хави: Ямаль побил национальный рекорд по голевым передачам

Владислав Уткін — 15 июля, 14:03
Лучшее Иньесты и Хави: Ямаль побил национальный рекорд по голевым передачам

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль побил национальный рекорд по количеству результативных передач на одном крупном международном турнире.

Об этом сообщает Squawka.

17-летний игрок отдал 4 ассиста на Евро-2024. Для сравнения такие легендарные полузащитники "красной фурии", как Хави и Иньеста отдавали максимум по 2 голевые передачи на турнире.

Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. В финальном матче против Англии Ламин отдал результативную передачу на Нико Уильямса. На протяжении Евро талант Барселоны установил ряд рекордов, а его гол в ворота Франции в полуфинале стал настоящим украшением турнира.

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