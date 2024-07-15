Лучшее Иньесты и Хави: Ямаль побил национальный рекорд по голевым передачам
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль побил национальный рекорд по количеству результативных передач на одном крупном международном турнире.
Об этом сообщает Squawka.
17-летний игрок отдал 4 ассиста на Евро-2024. Для сравнения такие легендарные полузащитники "красной фурии", как Хави и Иньеста отдавали максимум по 2 голевые передачи на турнире.
Напомним, что Ямаль был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. В финальном матче против Англии Ламин отдал результативную передачу на Нико Уильямса. На протяжении Евро талант Барселоны установил ряд рекордов, а его гол в ворота Франции в полуфинале стал настоящим украшением турнира.