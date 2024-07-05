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Вопрос снят: УЕФА таки дисквалифицировала Демирала за радикальный жест

Владислав Уткін — 5 июля, 15:27
Вопрос снят: УЕФА таки дисквалифицировала Демирала за радикальный жест

Защитник сборной Турции Мэрих Демирал получил дисквалификацию на 2 матча из-за радикального жеста во время празднование гола в матче против Австрии в 1/8 финала Евро-2024.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте УЕФА.

Центрбек продемонстрировал жест "серых волков", связанный с ультраправой группировкой и запрещенный в ряде стран, включая Австрию и Францию. Игрок пропустит четвертьфинальный матч против Нидерландов и полуфинал Евро, если Турция туда пройдет.

Напомним, ранее издание Bild сообщило о дисквалификации Демирала, однако впоследствии Федерация футбола Турции опровергла эту информацию.

Напомним, что Мэрих стал лучшим игроком поединка с Австрией. Кроме двух забитых голов Демирал заблокировал 4 удара, сделал 3 перехвата и выиграл 6 из 10 верховых дуэлей.

Матч против Нидерландов в пределах 1/4 финала континентального первенства состоится в субботу, 6 июля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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