Бражко: Мы проиграли плей-офф в матче с Румынией

Опорный полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Владимир Бражко считает, что национальная команда потеряла возможность выйти в плей-офф Евро-2024 в матче с Румынией (0:3).

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Чемпиону.

— Как вам сегодняшняя игра, как вы можете прокомментировать ее?

— Я думаю, сегодня мы неплохо сыграли. Конечно, не хватило реализации, но очень грустно, что мы не вышли. Хотелось выйти в плей-офф, но проиграли мы плей-офф в матче с Румынией.

— Насколько сложно было играть против Лукаку? Он достаточно габаритный и нестандартный форвард.

— Сложно играть против всей сборной Бельгии. И Лукаку, и Де Брейне звездные футболисты высокого уровня. Но с Лукаку играл Сваток, я считаю, что он с ним справился. Я играл против Де Брейне, конечно было интересно и хотелось сыграть на таком уровне. Я доволен командой, но нам не хватало реализации моментов.

— Сложилось впечатление, что не хватает завершающего удара, почему никто не смог взять на себя инициативу в отдельных моментах. С чем это связано?

— Да просто принятие решений. Некого обвинять там, надо забывать. Благодаря голам мы можем пройти дальше.

— Впереди Олимпийские игры, ждать ли вас в Париже?

– Честно, даже не знаю. Я еще не разговаривал на эту тему с руководством Динамо, посмотрим еще несколько дней и все узнают.

Напомним, в последнем третьем туре группового этапа чемпионата Европы Украина сыграла в нулевую ничью с Бельгией.

В параллельном матче между Румынией и Словакией также была зафиксирована ничья. В конце концов последнее место в группе E заняла именно сборная Украины. Группу выиграли румыны, вторыми идут бельгийцы, а словаки заняли 3 место.