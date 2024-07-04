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Беллингем не получит дисквалификации за провокационный жест

Станіслав Лисак — 4 июля, 23:35
Беллингем не получит дисквалификации за провокационный жест

УЕФА не будет применять серьезные санкции в отношении полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, продемонстрировавшего непристойный жест после гола в игре 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1).

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Футболист продемонстрировал непристойный жест, проведя рукой у паха в сторону болельщиков.

Сам игрок написал, что ответный жест является "внутренней шуткой, адресованной некоторым близким друзьям, которые были на игре". Джуд добавил: "Ничего кроме уважения к тому, как сыграла команда Словакии сегодня вечером".

Отметим, что в прошлом сезоне Беллингем уже был отстранен от матча Ла Лиги из-за пренебрежительного отношения к арбитру, хотя полузащитник отрицал какие-либо нарушения.

Поединок 1/4 финала Евро-2024 между Англией и Швейцарией состоится 6 июля в 19.00 по киевскому времени.

Накануне стало известно, что лидер сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицируется из-за празднования гола в ворота сборной Австрии.

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