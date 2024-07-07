Доку до сих пор возглавляет рейтинг лучших дриблеров Евро-2024
Вингер Манчестер Сити и сборной Бельгии Жереми Доку имеет наибольшее количество попыток обведения на Евро-2024 по футболу.
Об этом сообщает УЕФА.
Отметим, что его команда вылетела из турнира еще в 1/8 финала Франции. На втором месте находится Джамал Мусиала из Германии, а тройку замыкает француз Усман Дембеле.
Также, среди оставшихся на ЧЕ в десятку лучших дриблеров входят Ламин Ямал, Килан Мбаппе и Нико Уильямс.
Напомним, в полуфинале чемпионата Европы Франция встретится с Испанией, а Нидерланды померяются силами с Англией.
Накануне суперкомпьютер Opta Analyst определил шансы команд выиграть Евро-2024. Главным фаворитом на выигрыш континентального первенства остается сборная Испании.