Доку до сих пор возглавляет рейтинг лучших дриблеров Евро-2024

Вингер Манчестер Сити и сборной Бельгии Жереми Доку имеет наибольшее количество попыток обведения на Евро-2024 по футболу.

Об этом сообщает УЕФА.

Отметим, что его команда вылетела из турнира еще в 1/8 финала Франции. На втором месте находится Джамал Мусиала из Германии, а тройку замыкает француз Усман Дембеле.

Также, среди оставшихся на ЧЕ в десятку лучших дриблеров входят Ламин Ямал, Килан Мбаппе и Нико Уильямс.

Most dribbles so far at EURO 2024 😮‍💨#EURO2024 pic.twitter.com/x1FRWj9WEm — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 7, 2024

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы Франция встретится с Испанией, а Нидерланды померяются силами с Англией.

Накануне суперкомпьютер Opta Analyst определил шансы команд выиграть Евро-2024. Главным фаворитом на выигрыш континентального первенства остается сборная Испании.