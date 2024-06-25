Офицер безопасности сборной Украины рассказал, за что УЕФА штрафовала УАФ на Евро-2024

Офицер по безопасности сборной Украины Андрей Таран рассказал, что УЕФА штрафовала украинскую ассоциацию футбола за выбегание болельщика Румынии на немалую сумму.

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии Чемпиону.

"Есть штрафы за заблокированную лестницу, любое скопление наших фанов — 50-100 человек, УЕФА считает рисковой ситуацией. За это УАФ получает штраф 5000 евро. Или выбег на поле. В матче с румынами на 86 минуте выбежал парень. Мы пересмотрели 5 видео по техническому фильмированию и так и не смогли установить, из какого сектора он выбегал. Но делегат сказал, что это было из наших секторов. .. Тем более он поднимал руки кверху, то есть Счет уже был 3:0 в пользу румын. они успели ознакомиться с нашей апелляцией", — сказал специалист.

Напомним, в третьем туре группового этапа Евро-2024 Украина сыграет против Бельгии, матч состоится в среду, 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. В случае победы команда Сергея Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. Во втором туре украинцы победили сборную Словакии, в первом разгромно проиграли румынам.