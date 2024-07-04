Мы не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что его команда не реализовала весь свой потенциал на Евро-2024.

Об этом он рассказал в комментарии для пресс-службы Украинской ассоциации футбола.

"Что касается результатов национальной сборной на чемпионате Европы в Германии, то я считаю, что мы не показали там всего своего потенциала. Наша команда — одна из самых молодых на этом турнире, у нее большая перспектива. Разумеется, все ожидали другого результата уже сейчас. И мы сами – тренеры, игроки – тоже расстроены.

Полагаю, что после первого матча в группе мы сделали правильные выводы. Но мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре в Румынии… Мы разобрали с игроками тот первый матч и уже во втором, со Словакией показали другую мотивацию.

То же касается и поединка с Бельгией. Да, в тех матчах у нас тоже были определенные ошибки, но я считаю, что все же самое главное, что Украина представлена на всех финальных турнирах. Сейчас это очень важно, ведь у нас в стране идет война.



Сейчас нам нужно проанализировать все ошибки и начинать готовиться к осенним матчам в Лиге наций. Мы должны учесть опыт, который получили, и успешно начать первый для нашего тренерского штаба полноценный рабочий цикл во главе сборной", - сказал Ребров.