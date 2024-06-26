Определилась заявка сборной Украины на игру с Бельгией

Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

В список попали все 26 футболистов, в том числе Виталий Миколенко и Виктор Цыганков, которые пропускали последний матч из-за повреждений.

Матч между сборными Украины и Бельгии состоится 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.

В случае победы команда Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Румыния - Словакия.