Украина — Бельгия: прогноз Чемпиона

Уже через несколько часов сборная Украины проведет решающий матч групповой стадии Евро-2024 против национальной команды Бельгии.

Редакция Чемпиона традиционно сделала свои прогнозы на матч. На этот раз мнения наших журналистов разделились, однако вера в подопечных Реброва никуда не исчезла.

Были ли редакторы и журналисты Чемпиона правы, увидим уже скоро.

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Андрей Твердохлеб 2:1

Хочешь, не хочешь, но надо учитывать и параллельный матч нашей группы, и шансы и расклады в квартете, которые для Украины хуже не придумаешь.

Но в отличие от предыдущего прогноза на словаков буду оптимистичным. Так сказать, включу болельщика.

В матче против Бельгии украинские футболисты окажутся в более комфортной для себя ситуации — будут играть вторым номером. Поэтому надеюсь, что при такой игре мы будем иметь свои шансы и реализуем их, не без везения конечно.

Максим Розенко, 1:0

"Пока у меня еще одна попытка, я не проиграл" — так говорил один легендарный украинский спортсмен и экспредседатель НОК Украины, который полностью осквернил свою репутацию во время полномасштабной войны. Сейчас все разложения против сине-желтых. Бельгия выше класса и очень мотивирована побеждать. Команда Реброва поражением от Румынии сама загнала себя в капкан, из которого нужно выбираться. Хочется верить, что это может случиться. Рискну поставить на 1:0 в пользу Украины, хотя этот прогноз трудно обосновать.

Владислав Уткин, 2:2

Украина не раз показывала хорошую игру против топ сборных. Верю, что этот матч подтвердит данный тезис. На мой взгляд, ключевую роль играют крайние защитники «сине-желтых», которые будут вынуждены сдерживать быстрых и технических вингеров бельгийцев. В целом оборона не является сильной стороной обеих команд, поэтому ожидаю результативную ничью, которая, надеюсь, позволит подопечным Реброва выйти в плей-офф.

Николай Дендак, 2:1

Это тяжело логично объяснить. Учитывая прошлую игру, понятно, что пощечина от Румынии не была роковой. А если посмотреть на статистику встреч украинцев против топ команд, то надежд становится больше. Стиль игры от обороны очень удобен для многих наших игроков (потому что в защите меньше зон, а в нападении, наоборот, больше). Я не думаю, что мы сильнее Бельгии, но считаю нас фаворитами этого противостояния. 2:1 победит Украина.

Соломия Романчук, 1:1

Убеждена, что с Бельгией нашей команде будет очень сложно. Возможно, если ребята смогут выполнить все наставления Реброва, проявят бойцовский характер, терпение, будут праздновать победу. Однако я считаю, что матч завершится ничьей — 1:1.

Александр Булава, 2:2

Бельгия является очевидным фаворитом противостояния. Однако у "сине-желтых" будут иметь свои шансы. Если они реализуют их, то могут всех удивить итоговым результатом. Украина уже неоднократно показывала, что умеет играть против топ команд. Полагаю, что в матче с бельгийцами команда Сергея Реброва будет играть от обороны с прицелом на контратаки. Возможно, мы увидим схему, которая была в товарищеском матче с Германией (0:0).

Также верю, что в этой игре наконец-то отметится голом Артем Довбик. Прогноз — ничья 2:2.

Максим Саливон, 2:2

В игре со словаками Украина показала, что играть в атаке успешно и креативно может. Как в очередной раз может переворачивать ход событий в игре уже во втором тайме благодаря удачным "пожарным" корректировкам от Сергея Реброва. С Бельгией было бы хорошо играть в футбол на 100% именно с первых минут, но... С нашим ли счастьем?

Нет иллюзий относительно возможности победы над "красными дьяволами". Украина Реброва "великие" сборные еще не побеждала, пусть нынешняя Бельгия этому статусу соответствует еле-еле. Но и посыпать голову пеплом поражения заранее не стоит. Взять один балл с командой, которая далека от лучших образцов себя самой предыдущих, "золотых" лет, Украине по силам. Для этого нужно сыграть еще лучше, чем во втором туре. Жду ошибок в обороне от обеих команд, достаточно грубого матча и немалого количества голов. Напомню, Бельгию устроит и ничья, и это в определенной степени задача Украины "упрощает". Прогноз — 2:2.

Игорь Чернявский, 1:1

Выступления сборной Украины на групповом этапе Евро-2024 — это какие-то американские горки в плане эмоций. После матча с Румынией полное отчаяние и неконтролируемый гнев, после победы над Словакией облегчение и оптимизм. Впрочем, не стоит забывать, что сборная Украины выдала только один хороший тайм из четырех, остальные три — полный провал.

Наибольшие вопросы вызывают слишком неудачные старты матчей. Команда Сергея Реброва сначала сама закапывает себя, а затем героически пытается спастись. Хорошо, что это удалось сделать со Словакией, но если провалить первые минуты с таким соперником, как Бельгия, это равноценно самоубийству.

Но и "красные дьяволы" не выглядят на этом чемпионате Европы внушительно. Сначала неожиданно проиграли Словакии (0:1), а затем на жилах одолели Румынию (2:0). Именно поэтому, на мой взгляд, шансы на положительный результат есть. Но если давать прогноз на точный счет, то все же подстрахуюсь ничьей 1:1 — несмотря на заоблачную мотивацию украинцев, бельгийцам хватит класса, чтобы не проиграть.

Андрей Яросименко, 1:0

Благодаря схеме игры от защиты, имеем меньше проблемных зон и сможем быстро перейти в наступление. Бельгийцы сильная сборная, но у нас уже есть опыт борьбы против сильных соперников, думаю, сможем использовать его.

Также существенным фактором мотивации станет поражение в матче с Румынией в первом туре и желание исправить свои ошибки.

Станислав Лысак, 1:1

Сборной Украины нужно чудо, чтобы обыграть Бельгию. "Красные дьяволы" имели немало моментов в проигранном матче со Словакией и еще больше с Румынией, а три незасчитанных гола Ромелу Лукаку после просмотра VAR уже стали мемом. Подопечные Сергея Реброва должны отдать все силы на поле, однако даже этого не хватит для победы. Ничья со счётом 1:1.

Денис Шаховец, 1:1

Ситуация в группе E закрутилась настолько интересно, что каждая из четырех команд не только претендует на плей-офф перед завершающим туром, но и имеет возможность сделать это, заняв первое место. И турнирная сетка, в которую попадет победитель квартета, вырисовывает вполне реальный путь в полуфинал.

Поэтому уверен, что ни одна из команд не будет играть на ничью, даже Словакия и Румыния, которым мировой для путевок в 1/8 финала вполне достаточно. Впрочем, как это часто бывает, игра, в которой обе команды хотят победить, может завершиться ничьей.

К сожалению, мотивированная звездная сборная Бельгии будет чрезвычайно сложным испытанием для команды Сергея Реброва, пока не оправдывающей ожиданий болельщиков. Прогнозирую 1:1 и надеюсь, что Румынии удастся создать еще одну сенсацию.

Заметим, что по мнению бейтингового оператора Favbet, именно у бельгийцев больше шансов на победу. Фавбет на этот матч дает коэффициенты: