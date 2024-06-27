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Грузия установила рекорд в матче с Португалией на Евро-2024

Микола Дендак — 27 июня, 15:33
Грузия установила рекорд в матче с Португалией на Евро-2024

Сборная Грузии победила Португалию (2:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024 с низким процентом владения в истории чемпионатов Европы.

Об этом сообщает OptaJoe.

Отмечается, что показатель владений грузин равнялся 28%. В общей сложности команда нанесла лишь 3 удара в ворота португальцев, однако отличилась дважды.

Следует добавить, что команда побила рекорд Румынии, победившей сборную Украины с владениями в 29%, который она установила в первом туре Евро-2024.

Победа позволила сборной Грузии набрать 4 очка и выйти в плей-офф с третьего места. Португальцы, несмотря на поражение, смогли выиграть квартет F, второй стала Турция, а Чехия с 1 баллом в активе покинула турнир.

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