Грузия установила рекорд в матче с Португалией на Евро-2024
Сборная Грузии победила Португалию (2:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024 с низким процентом владения в истории чемпионатов Европы.
Об этом сообщает OptaJoe.
Отмечается, что показатель владений грузин равнялся 28%. В общей сложности команда нанесла лишь 3 удара в ворота португальцев, однако отличилась дважды.
Следует добавить, что команда побила рекорд Румынии, победившей сборную Украины с владениями в 29%, который она установила в первом туре Евро-2024.
Победа позволила сборной Грузии набрать 4 очка и выйти в плей-офф с третьего места. Португальцы, несмотря на поражение, смогли выиграть квартет F, второй стала Турция, а Чехия с 1 баллом в активе покинула турнир.