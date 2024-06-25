Ребров: Уверен, что завтра все будут готовы сыграть

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров заявил, что все игроки национальной команды будут готовы сыграть решающий матч группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Об этом украинский специалист рассказал на предматчевой пресс-конференции.

"Есть микроповреждения, есть футболисты, которые не будут участвовать в сегодняшней тренировке. Но, уверен, все будут готовы завтра сыграть", — сказал Ребров.

Матч между сборными Украины и Бельгии состоится в среду, 26 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.

В случае победы команда Сергея Реброва гарантирует себе выход в плей-офф как минимум со второго места. В случае ничьей или поражения все будет зависеть от результата параллельного матча Румыния — Словакия.