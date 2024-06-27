Останется ли Ребров?.. Итоги выступления сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы по футболу-2024. "Сине-желтые" заняли последнюю строчку в квартете Е. Рассказываем о том, о чем не поговорили накануне, подводя итоги неудачных попыток "сине-желтых" оправдать ожидания миллионов любителей спорта №1.

Сборная получила треугольник с перспективой на годы

Перед стартом соревнования болельщики и журналисты делали "ставки" на наиболее вероятные сочетания в стартовой 11-ке "сине-желтых". Ваш автор к тем, кто видел основной тройку Бражко-Судаков-Шапаренко в центре поля, не принадлежал. Нелегко найти и того, кто считал опорного полузащитника киевского Динамо главным претендентом на позицию "волнореза".

Фото: УАФ

Однако жизнь любит сюрпризы больше, чем сами люди. На практике оказалось, что такой треугольник является не только сильным сочетанием футболистов, хорошо дополняющих друг друга, но и может быть эффективным оружием сборной Украины уже сегодня. Учитывая возраст и перспективы развития всех трех, выглядит так, что на одном из важнейших плацдармов в футболе у "сине-желтых" эффективный человеческий ресурс есть уже сейчас.

Ветераны уже не "тянут"?

Неудача сборной Украины на континентальном первенстве совпала с окончанием эры сразу нескольких важных для "сине-желтых" еще вчера исполнителей. Это тот случай, когда прощание с главной командой страны не напрашивается — оно назрело.

По субъективному мнению вашего автора, национальной команде уже не способны помогать, как раньше, сразу четыре исполнителя, и все они — представители средней линии. 34-летний (35 исполнится в августе) Тарас Степаненко и 33-летний Сергей Сидорчук проигрывают конкуренцию Владимиру Бражко. 31-летний Руслан Малиновский за последние 2 года заметно регрессировал на клубном уровне, и выглядит заметно хуже более молодых Георгия Судакова и Николая Шапаренко. Наконец, откровенно не впечатлил и второй бомбардир в истории сборной Украины, 34-летний Андрей Ярмоленко. Учитывая, что на его позиции играет Виктор Цыганков, вопрос дальнейшего будущего в команде ее капитана также будет стоять ребром уже в ближайшие месяцы, если не недели.

Проблема левого фланга атаки обострилась

Михаил Мудрик не отличался эффективностью в составе сборной Украины и раньше. 2 гола в 23 матчах для современного вингера — ни о чем. К сожалению, ЧЕ-2024 исключением из правила выступлений Мудрика не стал. В обоих матчах, в которых принимал участие экс-футболист Шахтера, он скорее традиционно раздражал бессмысленно-прогнозируемыми и непродуманными проходами своим краем, и лишь иногда брал инициативу на себя, создавая действительно перспективные эпизоды. А на завершающий матч вообще выпал, получив странную травму вне поля.

Что хуже — за вингером Челси в сборной Украины нет никого. При всем уважении к Александру Зубкову, "горняк" годится разве что для выходов на замену, когда нужно добавить в движении и наседать на уже уставшего соперника, а главное — не является "профильным" исполнителем на эту позицию. Как и упомянутый выше Ярмоленко. Среди наиболее вероятного усиления из числа новых лиц выделяются Назар Волошин и Илья Квасница, которые могут рассчитывать на внимание со стороны тренерского штаба сборной уже в этом году.

Довбик потенциальных работодателей разочаровал

Нападающий Жироны ехал на Евро-2024 в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании и потенциальной главной ударной силы сборной Украины. А возвращается футболистом, не оправдавшим даже маленькой части надежд болельщиков и специалистов.

Беспомощность Артема Довбика в противостоянии с защитниками сборной Бельгии — команды, самым слабым звеном которой не один год является именно оборона — стала олицетворением провальной игры форварда на первенстве Старого Света. За редкими исключениями Артем не обострял, не собирал на себе энное количество защитников соперников, не был эффективным в подыгрыше. При такой игре сплошной "0" в активе нападающего по итогам соревнования — справедливый результат совершенно бесполезных слабых попыток чего-то достичь на поле. С таким футболом в ведущие клубы Европы не приглашают.

У этой сборной есть перспектива

Реброва можно сравнить с плохим пророком, но наставник главной команды страны показал, что является тем тренером, который способен делать правильные выводы из неудач и учиться в цейтноте. За исключением игры с Румынией, которая так и останется "клеймом" сборной Украины на Евро-2024, но которую следует и выносить за скобки, игровые идеи Сергея Станиславовича выглядели эффективными даже невооруженным глазом.

Фото: УАФ

После окончания матча с Бельгией Ребров не просто так говорил о молодости этой команды. И действительно — цифра в 26,4 — четвертый показатель на турнире, и это тот случай, когда статистика — не проявление лжи. Анатолий Трубин, Илья Забарный, Максим Таловеров, Бражко, Судаков, Михаил Мудрик, Владислав Ванат. Всем этим ребятам — не более 23 лет. Не говоря уже о еще большем количестве игроков в возрасте от 25 до 28 лет. Развитие событий, при котором команда с нынешним костяком будет ощутимо сильнее уже на следующем крупном турнире — реально. Рискну спрогнозировать — с тем же тренером во главе.