Останется ли Ребров?.. Итоги выступления сборной Украины на Евро-2024
Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы по футболу-2024. "Сине-желтые" заняли последнюю строчку в квартете Е. Рассказываем о том, о чем не поговорили накануне, подводя итоги неудачных попыток "сине-желтых" оправдать ожидания миллионов любителей спорта №1.
Сборная получила треугольник с перспективой на годы
Перед стартом соревнования болельщики и журналисты делали "ставки" на наиболее вероятные сочетания в стартовой 11-ке "сине-желтых". Ваш автор к тем, кто видел основной тройку Бражко-Судаков-Шапаренко в центре поля, не принадлежал. Нелегко найти и того, кто считал опорного полузащитника киевского Динамо главным претендентом на позицию "волнореза".
Однако жизнь любит сюрпризы больше, чем сами люди. На практике оказалось, что такой треугольник является не только сильным сочетанием футболистов, хорошо дополняющих друг друга, но и может быть эффективным оружием сборной Украины уже сегодня. Учитывая возраст и перспективы развития всех трех, выглядит так, что на одном из важнейших плацдармов в футболе у "сине-желтых" эффективный человеческий ресурс есть уже сейчас.
Ветераны уже не "тянут"?
Неудача сборной Украины на континентальном первенстве совпала с окончанием эры сразу нескольких важных для "сине-желтых" еще вчера исполнителей. Это тот случай, когда прощание с главной командой страны не напрашивается — оно назрело.
По субъективному мнению вашего автора, национальной команде уже не способны помогать, как раньше, сразу четыре исполнителя, и все они — представители средней линии. 34-летний (35 исполнится в августе) Тарас Степаненко и 33-летний Сергей Сидорчук проигрывают конкуренцию Владимиру Бражко. 31-летний Руслан Малиновский за последние 2 года заметно регрессировал на клубном уровне, и выглядит заметно хуже более молодых Георгия Судакова и Николая Шапаренко. Наконец, откровенно не впечатлил и второй бомбардир в истории сборной Украины, 34-летний Андрей Ярмоленко. Учитывая, что на его позиции играет Виктор Цыганков, вопрос дальнейшего будущего в команде ее капитана также будет стоять ребром уже в ближайшие месяцы, если не недели.
Проблема левого фланга атаки обострилась
Михаил Мудрик не отличался эффективностью в составе сборной Украины и раньше. 2 гола в 23 матчах для современного вингера — ни о чем. К сожалению, ЧЕ-2024 исключением из правила выступлений Мудрика не стал. В обоих матчах, в которых принимал участие экс-футболист Шахтера, он скорее традиционно раздражал бессмысленно-прогнозируемыми и непродуманными проходами своим краем, и лишь иногда брал инициативу на себя, создавая действительно перспективные эпизоды. А на завершающий матч вообще выпал, получив странную травму вне поля.
Что хуже — за вингером Челси в сборной Украины нет никого. При всем уважении к Александру Зубкову, "горняк" годится разве что для выходов на замену, когда нужно добавить в движении и наседать на уже уставшего соперника, а главное — не является "профильным" исполнителем на эту позицию. Как и упомянутый выше Ярмоленко. Среди наиболее вероятного усиления из числа новых лиц выделяются Назар Волошин и Илья Квасница, которые могут рассчитывать на внимание со стороны тренерского штаба сборной уже в этом году.
Довбик потенциальных работодателей разочаровал
Нападающий Жироны ехал на Евро-2024 в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании и потенциальной главной ударной силы сборной Украины. А возвращается футболистом, не оправдавшим даже маленькой части надежд болельщиков и специалистов.
Беспомощность Артема Довбика в противостоянии с защитниками сборной Бельгии — команды, самым слабым звеном которой не один год является именно оборона — стала олицетворением провальной игры форварда на первенстве Старого Света. За редкими исключениями Артем не обострял, не собирал на себе энное количество защитников соперников, не был эффективным в подыгрыше. При такой игре сплошной "0" в активе нападающего по итогам соревнования — справедливый результат совершенно бесполезных слабых попыток чего-то достичь на поле. С таким футболом в ведущие клубы Европы не приглашают.
У этой сборной есть перспектива
Реброва можно сравнить с плохим пророком, но наставник главной команды страны показал, что является тем тренером, который способен делать правильные выводы из неудач и учиться в цейтноте. За исключением игры с Румынией, которая так и останется "клеймом" сборной Украины на Евро-2024, но которую следует и выносить за скобки, игровые идеи Сергея Станиславовича выглядели эффективными даже невооруженным глазом.
После окончания матча с Бельгией Ребров не просто так говорил о молодости этой команды. И действительно — цифра в 26,4 — четвертый показатель на турнире, и это тот случай, когда статистика — не проявление лжи. Анатолий Трубин, Илья Забарный, Максим Таловеров, Бражко, Судаков, Михаил Мудрик, Владислав Ванат. Всем этим ребятам — не более 23 лет. Не говоря уже о еще большем количестве игроков в возрасте от 25 до 28 лет. Развитие событий, при котором команда с нынешним костяком будет ощутимо сильнее уже на следующем крупном турнире — реально. Рискну спрогнозировать — с тем же тренером во главе.