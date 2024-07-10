Нидерланды и Англия определят второго финалиста Евро-2024: прогноз редакции Чемпиона

В среду, 10 июля, определится второй финалист чемпиона Европы по футболу. В полуфинальном поединке сойдутся сборные Нидерландов и Англии.

Мнения в редакции нашего издания традиционно разделились, но все прогнозируют нерезультативный матч, а некоторые даже дополнительное время. К слову, большинство наших респондентов спрогнозировали победу Испании над Францией.

Напомним, стартовый свисток игры раздастся в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча.

Андрей Твердохлеб, 0:1

Нидерланды на этом первенстве нравятся все больше и больше с каждой игрой. Если подопечные Кумана смогут не провалиться в защите, а сыграть дисциплинированно, чего им не всегда хватает исторически, то будет шанс на победу. Англия Саутгейта играет слишком прагматично и умеет добиваться результата. Мне кажется, что судьбу матча решит первый гол – кто его забьет, тот и выиграет. Мой фаворит – Нидерланды, которые и сыграют в финале с Испанией.

Станислав Лысак, 1:0

Многие искренне ненавидят тот футбол, который Гарет Саутгейт поставил сборной Англии, но какая разница, если результат? Мне кажется англичане снова при плохой игре найдут свою возможность и одержат минимальную победу – 1:0

Максим Саливон, 1:1

В самом важном матче в карьере Рональда Кумана его блестящая в атаке команда ощутит на себе все сопротивление коллективу, главной задачей которого является не дать сыграть ни сопернику, ни себе. Именно из-за умения Англии Гарета Саутгейта умножать на ноль все попытки всех сыграть в футбол, а не чушь на поле, во втором полуфинале следует ожидать также минимальное количество голов.

Вижу по одному результативному удару в основное время. Нидерланды благодаря повышенной активности скважины в редутах "трех львов" найдут, однако Англия усилиями феноменальной по именам передней линии результат выровняет.

Денис Шаховец, 1:1

Похоже, что англичане третий матч подряд дотянут до овертаймов. Возможно, их игра не так зрелищна, как этого хотелось бы, однако она дает результат. Впрочем, далеко не факт, что им удастся завоевать путевку в финал.

Во втором тайме четвертьфинала с Турцией сборная Нидерландов полностью доминировала на футбольном поле и продемонстрировала, что способна создать большие проблемы любому сопернику, поэтому будет бороться вплоть до финального свистка.

Николай Дендак, 0:1

Если Англия сможет победить и в этот раз, то в судьбе явно сломались механизмы. Сыграть все матчи ужасно и выйти в финал — даже нечто большее, чем просто чудо. Поэтому я больше верю в Нидерланды. Хоть и не такая звездная, но гораздо более яркая и атакующая сборная. Итак, ставлю на нее.

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Андрей Яросименко, проход Нидерландов

Лично для меня Нидерланды выглядят абсолютным фаворитом благодаря удачному сочетанию атаки и обороны, но Англичане показали, что могут использовать созданные моменты, поэтому, по моему мнению, судьба матча решится в серии пенальти, где победу заберут Нидерланды — 5:3.

Влад Уткин, 1:1, проход Нидерландов

Англия — Нидерланды 1:1 (проход Нидерландов) Трудно отдать предпочтение одной из команд. В пользу Англии говорит высокое индивидуальное мастерство футболистов, которые могут решить судьбу поединка. Это уже доказал Сака в игре со Швейцарией или Беллингем со Словакией. Со своей стороны голландцы показывают более качественный командный футбол, но первый тайм матча против Турции все равно вызывает некоторые вопросы. Думаю, нас ждет ровная игра, а Нидерланды в серии пенальти разрушат мечты подопечных Саутгейта о долгожданном трофеи.

Игорь Чернявский, 1:0

Я не согласен с той сокрушительной критикой и гейтом, которая уже почти месяц звучит в сторону сборной Англии, и особенно Гарета Саутгейта. Да, его команда не такая яркая, как Испания или Германия, но перед ним ставят задачу выиграть Евро, а не приз зрительских симпатий.

Александр Булава, 0:1

Несмотря на неудачный групповой этап, «оранжевые» нашли свой игровой ритм в плей-офф с Румынией и Турцией. В то время как Англия с трудом и не лучшей игрой прошла Словакию и Швейцарию.

Не думаю, что в матче будет большое количество голов, но один мяч может решить судьбу противостояния.

Прогноз – победа Нидерландов 1:0.

А вот бейтинговый оператор Favbet, в матче Нидерланды - Англия больше шансов на успех отдает "трем львам".