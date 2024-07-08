Сборная Нидерландов — сборная Англии: анонс полуфинального матча Евро-2024

9 июля сборная Нидерландов сыграет против национальной команды Англии в полуфинале чемпионата Европы 2024 по футболу. Матч состоится на стадионе "Зигналь-Идуна-Парк" в немецком Дортмунде. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Нидерландов

"Оранжевые" начали выступление на групповом этапе с победы над Польшей (2:1), после чего сыграли вничью с действующими вице-чемпионами мира — французами (0:0). Четырех очков по итогам двух туров было вполне достаточно для выхода в плей-офф, поэтому поражение от Австрии (2:3) в заключительном туре не имело принципиального значения.

Далее команда Рональда Кумана, заняв третье место в своем квартете, разгромила на старте стадии плей-офф сборную Румынии (3:0), а в четвертьфинале одержала волевую победу над Турцией (2:1), уступая после первого тайма. Теперь нидерландцам осталось сделать последний шаг к желаемому финалу.

Сборная Англии

"Трем львам" в группе противостояли команды Сербии, Дании и Словении. Сначала подопечные Гарета Саутгейта минимально победили сербов благодаря голу Беллингема, а затем по очереди разделили очки с датчанами (1:1) и словенцами (0:0). Пять набранных баллов оказалось вполне достаточно для выхода в плей-офф с первого места и получить "проходную" турнирную сетку.

В 1/8 финала родоначальники футбола были близки к вылету от Словакии (2:1), однако гол Беллингема на пятой компенсированной ко второму тайму минуте позволил перевести противостояние в добавленное время, а на старте первого овертайма Кейн забил победный мяч. В четвертьфинале со Швейцарией (1:1, пен. 5:3) победителя определила серия пенальти, где удача улыбнулась англичанам.

История встреч

Противостоянию сборных Нидерландов и Англии уже более 100 лет. За это время было сыграно 32 поединка, однако только 6 из них официальные, остальные — товарищеские. В исторической плоскости преимущество на стороне англичан: 13 побед против 10 викторий Нидерландов. Впрочем, если смотреть под углом текущего столетия, ситуация значительно меняется.

В последних девяти поединках, сыгранных начиная с 2001 года, Англия победила всего один раз. Нидерланды оказались сильнее трижды, а сразу пять раз был зафиксирован ничейный результат. В последней очной встрече Нидерланды победили Англию со счетом 3:1 в полуфинале Лиги наций, однако два победных гола были забиты в добавленное время.

Список вызванных футболистов

Нидерланды

Вратари: Барт Вербрюгген (Брайтон), Джастин Бейло (Фейеноорд), Марк Флеккен (Брентфорд).

Защитники: Лютсарел Гертрейда (Фейеноорд), Маттейс де Лигт (Бавария), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Натан Аке (Манчестер Сити), Стефан де Врей (Интер), Джереми Фримпонг (Байер), Микки ван де Вен (Тоттен) Дейли Блинд (Жирона), Дензел Дюмфрис (Интер Милан).

Полузащитники: Хави Симонс (РБ Лейпциг), Джорджиньо Вейналдум (Аль-Иттифак), Тиджани Рейндерс (Милан), Джои Верман, Ерди Схаутен, (оба — ПСВ), Тен Копмейнерс (Аталанта), Френки де Йонг (Барселона), Раян Гравенберх (Ливерпуль).

Нападающие: Ваут Веггорст (Хоффенгайм/Бернли), Мемфис Депай (Атлетико), Коди Гакпо (Ливерпуль), Дониелл Мален (Боруссия Д), Брайан Бробби, Стивен Бергвейн (оба — Аякс).

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Англия

Вратари: Дин Хендерсон (Кристалл Пелес), Джордан Пикфорд (Эвертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Защитники: Льюис Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ливерпуль), Марк Гэхи (Кристалл Пелес), Эзри Конса (Астон Вилла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сити).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Конор Галлахер (Челси), Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Уортон (Кристалл Пелас).

Нападающие: Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед), Эберечи Эзе (Кристалл Пелес), Фил Фоден (Манчестер Сити), Энтони Гордон (Ньюкасл), Гарри Кейн (Бавария), Коул Палмер (Чел) Сака (Арсенал), Айван Тони (Брентфорд), Олли Воткинс (Астон Вилла).

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Ориентировочные составы

Нидерланды: Вербрюгген — Думфрис, Ван Дейк, Де Врей, Аке — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Мален, Депай, Гакпо.

Англия: Пикфорд — Стоунс, Гехи, Уокер, Триппье — Райс, Мейну, Беллингем — Фоден, Сака, Кейн.

Цифры и факты

В истории сборной Англии было 7 полуфиналов, учитывая чемпионаты мира, Евро и Лигу наций. В пяти случаях основное время завершилось вничью.

Нидерланды пять раз играли в полуфинале чемпионатов Европы, трижды основное время завершалось вничью.

В среднем в матче между собой Англия и Нидерланды забивают 3.5 гола.

За последние 12 очных встреч, проходивших в среду, Англия победила только один раз

Как Англия, так и Нидерланды ни разу не играли вничью в среду на чемпионатах Европы.

Англия, получая в соперники Швейцарию на Евро, ни разу не выходила в финал турнира.

Где смотреть

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Коэффициенты от Фавбет

Победа Нидерландов — 3,25;

Ничья — 2,98;

Победа Турции — 2,70.

Прогноз Чемпиона

Ничья в основное время — 1:1.