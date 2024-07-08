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Капитан сборной Испании может завершить международную карьеру после Евро

Владислав Уткін — 8 июля, 15:03
Капитан сборной Испании может завершить международную карьеру после Евро

Нападающий сборной Испании Альваро Мората может завершить международную карьеру после чемпионата Европы-2024.

Об этом капитан "красной фурии" сообщил в интервью El Mundo.

"Есть вероятность, что я покину сборную после этого Евро. Не хочу много говорить об этом, но это вполне возможно.

Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, который, возможно, станет моим последним за сборную, а потом посмотрим. Возможно, когда-то фанаты даже будут скучать по мне. С каждым днем ​​момент развода становится все ближе, но сейчас я наслаждаюсь. Поэтому я плачу, поэтому я буду плакать со всем, что будет дальше, к лучшему или к худшему.

Что сделаю, если выиграем Евро? Не знаю. Прежде всего, я хотел бы обнять жену и детей, а потом насладиться этим и уйти с высоко поднятой головой», – рассказал Мората.

Мората выступает за национальную команду с 2014 года. С этого времени нападающий провел 78 матчей и забил 36 мячей.

Альваро занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Испании. Его опережают только Давид Вилья (59 голов), Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).

Напомним, Испания одержала победу над Германией и вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет против Франции. Матч состоится 9 июля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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