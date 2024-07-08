Капитан сборной Испании может завершить международную карьеру после Евро
Нападающий сборной Испании Альваро Мората может завершить международную карьеру после чемпионата Европы-2024.
Об этом капитан "красной фурии" сообщил в интервью El Mundo.
"Есть вероятность, что я покину сборную после этого Евро. Не хочу много говорить об этом, но это вполне возможно.
Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, который, возможно, станет моим последним за сборную, а потом посмотрим. Возможно, когда-то фанаты даже будут скучать по мне. С каждым днем момент развода становится все ближе, но сейчас я наслаждаюсь. Поэтому я плачу, поэтому я буду плакать со всем, что будет дальше, к лучшему или к худшему.
Что сделаю, если выиграем Евро? Не знаю. Прежде всего, я хотел бы обнять жену и детей, а потом насладиться этим и уйти с высоко поднятой головой», – рассказал Мората.
Мората выступает за национальную команду с 2014 года. С этого времени нападающий провел 78 матчей и забил 36 мячей.
Альваро занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Испании. Его опережают только Давид Вилья (59 голов), Рауль (44) и Фернандо Торрес (38).
Напомним, Испания одержала победу над Германией и вышла в полуфинал Евро-2024, где сыграет против Франции. Матч состоится 9 июля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.