Милан объявил о трансфере Мораты
Нападающий сборной Испании и мадридского Атлетико Альваро Мората стал игроком итальянского Милана.
Об этом сообщила прессслужба "россонери".
Милан активировал клаусулу в 13 млн евро и подписал контракт с игроком до 2028 года.
В прошлом сезоне Мората провел 48 матчей, в которых отличился 21 голом, и сделал 5 результативных передач. На Transfermarkt его стоимость оценивается в 16 млн евро.
Ранее сообщалось, что зарплата испанца в Милане составит 5 млн евро за сезон.