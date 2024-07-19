Милан объявил о трансфере Мораты

Нападающий сборной Испании и мадридского Атлетико Альваро Мората стал игроком итальянского Милана.

Об этом сообщила прессслужба "россонери".

Милан активировал клаусулу в 13 млн евро и подписал контракт с игроком до 2028 года.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero 🔴⚫



Adding a touch of 𝑅𝑜𝑗𝑜 to our #DNACMilan 🧬#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 19, 2024

В прошлом сезоне Мората провел 48 матчей, в которых отличился 21 голом, и сделал 5 результативных передач. На Transfermarkt его стоимость оценивается в 16 млн евро.

Ранее сообщалось, что зарплата испанца в Милане составит 5 млн евро за сезон.