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Милан объявил о трансфере Мораты

Владислав Уткін — 19 июля, 14:17
Милан объявил о трансфере Мораты

Нападающий сборной Испании и мадридского Атлетико Альваро Мората стал игроком итальянского Милана.

Об этом сообщила прессслужба "россонери".

Милан активировал клаусулу в 13 млн евро и подписал контракт с игроком до 2028 года.

В прошлом сезоне Мората провел 48 матчей, в которых отличился 21 голом, и сделал 5 результативных передач. На Transfermarkt его стоимость оценивается в 16 млн евро.

Ранее сообщалось, что зарплата испанца в Милане составит 5 млн евро за сезон.

Мілан Мората

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