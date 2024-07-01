Определились две первые пары четвертьфиналистов Евро-2024

По итогам первых матчей 1/8 финала были определены две пары четвертьфиналистов.

Сборная Испании одержала разгромную победу над Грузией (4:1) благодаря голам Родри, Руиса, Уильямса и Ольмо. В 1/4 "красная фурия" встретится с хозяевами чемпионата Германией, которая оказалась сильнее Швейцарии. Матч состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте.

В другой паре 1/4 финала сборная Англии, которая накануне одолела команду Словакии (2:1) благодаря голам Беллингема и Кейна, сыграет с обыгравшей Италию Швейцарией. Поединок состоится в субботу, 6 июля, в Дюссельдорфе.