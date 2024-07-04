Испания — Германия: онлайн-трансляция

Сборные Испании и Германии сыграют в первом четвертьфинальном поединке чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Матч состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе "Штутгарт Арена". Начало в 19:00 по Киеву.

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Напомним, по мнению Бейтинговый оператор Favbet, Испания и Германия являются одними из главных фаворитов на получение чемпионства. Более высокие шансы только у команды Англии.

В других четвертьфиналах сыграют: Португалия – Франция, Англия – Швейцария и Нидерланды – Турция. Расписание матчей - ЗДЕСЬ .

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