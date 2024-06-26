Забарный: Сейчас все разочарованы, ни у кого нет эмоций

Центральный защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный рассказал, что все футболисты национальной команды разочарованы итогами Евро-2024 по футболу.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Чемпиону.

— Довольны ли вы сегодня игрой команды? Если не считать результат.

— Да, сегодня очень хорошо играли, могли забивать. Мне кажется, у нас было больше моментов, чем у Бельгии, но этого недостаточно, как видим.

— Какая атмосфера царила в раздевалке? Что говорил Ребров, капитан, футболисты? Какие эмоции были?

— Все поблагодарили друг друга за игру. Все разочарованы, я видел это по всем. Каждый хотел сегодня победить, подарить улыбку нашим болельщикам, но этого не произошло, к сожалению. Сейчас все разочарованы, ни у кого нет эмоций, все понимают этот результат, который нас не устраивает. Ничего отрадного.

Напомним, в последнем третьем туре группового этапа чемпионата Европы Украина сыграла в нулевую ничью с Бельгией.

В параллельном матче между Румынией и Словакией также была зафиксирована ничья. В конце концов последнее место в группе E заняла именно сборная Украины. Группу выиграли румыны, вторыми идут бельгийцы, а словаки заняли 3-е место.