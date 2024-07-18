Безумное преимущество: Мамардашвили стал лучшим вратарем Евро-2024

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили уверенно возглавил рейтинг вратарей Евро-2024 по числу сейвов.

Об этом говорится в соцсетях турнира.

На счету грузина 29 спасений собственных ворот за 4 матча. У ближайшего преследователя Барта Вербрюггена из Нидерландов всего 18. На третьем месте одноклубник Виталия Миколенко англичанин Джордан Пикфорд (17).

Ранее мы сообщали, что Мамардашвили стал лучшим голкипером на групповых этапах Евро в XXI веке.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы Грузия разгромно проиграла Испании, ставшей победителем турнира, одолев в финале Англию.