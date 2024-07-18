Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Безумное преимущество: Мамардашвили стал лучшим вратарем Евро-2024

Микола Дендак — 18 июля, 19:18
Безумное преимущество: Мамардашвили стал лучшим вратарем Евро-2024

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили уверенно возглавил рейтинг вратарей Евро-2024 по числу сейвов.

Об этом говорится в соцсетях турнира.

На счету грузина 29 спасений собственных ворот за 4 матча. У ближайшего преследователя Барта Вербрюггена из Нидерландов всего 18. На третьем месте одноклубник Виталия Миколенко англичанин Джордан Пикфорд (17).

Ранее мы сообщали, что Мамардашвили стал лучшим голкипером на групповых этапах Евро в XXI веке.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы Грузия разгромно проиграла Испании, ставшей победителем турнира, одолев в финале Англию.

збірна Англії з футболу Збірна Нідерландів з футболу Джордан Пікфорд Євро-2024 з футболу Гіоргі Мамардашвілі Барт Вербрюгген Збірна Грузії з футболу

Гіоргі Мамардашвілі

Тотальное доминирование одной команды. Символическая сборная Евро-2024
Мамардашвили уверенно возглавляет рейтинг вратарей Евро-2024
Мамардашвили: Трансфер в Баварию? У нее сейчас лучший голкипер в мире
Когда громкая сенсация возможна. 5 аргументов в пользу интриги в матче Испания — Грузия
Мбаппе, Кроос, Мамардашвили: Определилась символическая сборная группового этапа Евро-2024 по версии SofaScore

Последние новости