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Полузащитник сборной Нидерландов стал лучшим игроком в игре с Англией по версии SofaScore

Станіслав Лисак — 11 июля, 00:24
Полузащитник сборной Нидерландов стал лучшим игроком в игре с Англией по версии SofaScore

Полузащитник ПСЖ и сборной Нидерландов Хави Симонс стал лучшим игроком в матче с Англией (2:1) в полуфинале Евро-2024.

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

21-летний хавбек открыл счет в поединке, после чего отдал одну ключевую передачу и нанес 2 удара в створ ворот. За свое выступление Симонс получил 7,7.

Среди англичан высокий балл заработал Гарри Кейн, реализовавший пенальти — 7,6 и Олли Уоткинс — 7,4. Нападающего Астон Виллы, забившего победный гол, также признали лучшим игроком по версии UEFA.

В финале Евро-2024, который состоится 14 июля, сборная Англии сыграет против Испании, победившей Францию в другом полуфинале.

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