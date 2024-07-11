Полузащитник сборной Нидерландов стал лучшим игроком в игре с Англией по версии SofaScore

Полузащитник ПСЖ и сборной Нидерландов Хави Симонс стал лучшим игроком в матче с Англией (2:1) в полуфинале Евро-2024.

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

21-летний хавбек открыл счет в поединке, после чего отдал одну ключевую передачу и нанес 2 удара в створ ворот. За свое выступление Симонс получил 7,7.

Среди англичан высокий балл заработал Гарри Кейн, реализовавший пенальти — 7,6 и Олли Уоткинс — 7,4. Нападающего Астон Виллы, забившего победный гол, также признали лучшим игроком по версии UEFA.

В финале Евро-2024, который состоится 14 июля, сборная Англии сыграет против Испании, победившей Францию в другом полуфинале.