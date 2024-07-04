Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили уверенно возглавляет рейтинг вратарей Евро-2024 по числу сейвов.

Об этом говорится в соцсетях турнира.

На счету грузина 29 спасений собственных ворот за 4 матча. У ближайшего преследователя Флорина Ниты из Румынии всего 16. На третьем месте итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В общей сложности в топ-5 голкиперов представители команд, уже покинувших турнир.

Ранее мы сообщали, что Мамардашвили стал лучшим голкипером на групповых этапах Евро в XXI веке.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы Грузия разгромно проиграла Испании.