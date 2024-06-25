Мбаппе вернулся: определились стартовые составы матча Франция — Польша

Сборные Франции и Польши объявили свои стартовые составы на матч 3-го тура Евро-2024.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Франция: Маньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Чуамэни, Канте, Рабьо, Дембеле, Барколя, Мбаппе

Польша: Скорупский, Беднарек, Давидович, Кивьор, Франковский, Модер, Зелинский, Залевский, Урбанский, Шиманский, Левандовский

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на медиаплатформе MEGOGO.

Напомним, что Мбаппе в первом матче на Евро сломал нос и будет выступать в защитной маске.

Отметим, что сборные Франции и Нидерландов лидируют в группе D с четырьмя очками. Польша стала первой командой, вылетевшей из Евро-2024 после поражения от Австрии.

В параллельной встрече нидерландцы встретятся с австрийцами, матч также состоится в 19:00.