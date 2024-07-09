Дешам: Мбаппе сыграет с Испанией на 110% своих возможностей

Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2024 против Испании, в частности, рассказал о физическом состоянии лидера команды Килиана Мбаппе.

Слова наставника "Ле Блэ" цитирует УЕФА

"Оборона очень важна, тем более в противостоянии с такой атакующей командой, как Испания. Надежная защита имеет огромное значение во всех крупных турнирах, но этого недостаточно. Мы должны будем сыграть эффективно и впереди.

Все чувствуют себя очень хорошо. Нам удалось как следует восстановиться и перейти на мысли о полуфинале. Наша цель – выйти в еще один финал.

Жиру? Он не играл в основе, но выходил из лавки. Он был менее эффективен, чем другие. Его участие в матче зависит от ситуации. Речь не о создании моментов, а о недостаточной реализации.

Мбаппе? Мы знали, что овертайм с Португалией – это для него немного слишком. Физическое состояние позволит ему выйти на поле. Мы хотели, чтобы он получил максимальный отдых. Мы сделали все возможное, и я уверен, что Килиан будет в форме. Он сыграет на 110% от своих возможностей, как и остальная команда.

Все испанские команды сильны в полузащите. Они умеют контролировать ход игры. Полузащита испанцев очень сильна, особенно с Родри. Эта сборная пока показывала на этом Евро качественный футбол. Они поражают своей игрой в каждом матче", - сказал Дешам.