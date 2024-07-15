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Де ла Фуэнте: Сборная Испании хочет выиграть еще не один турнир

Андрій Яросименко — 15 июля, 11:35
Де ла Фуэнте: Сборная Испании хочет выиграть еще не один турнир

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сказал, что у команды есть амбиции выиграть еще много турниров.

Слова специалиста передает УЕФА.

"Мы счастливы и гордимся этой замечательной группой футболистов, пора насладиться ею. Я думаю, что мы сделали то, чего было очень трудно достичь. Поэтому для нас это день чистого счастья, и это все, что мы хотим — это наслаждаться этим. Мы начнем думать о будущем, потому что это очень амбициозная команда, которая хочет выиграть еще много турниров", — сказал наставник.

Напомним, Луис возглавил "Фурию Роха" после Чемпионата мира-2022. До этого он годами работал с молодежными сборными разных возрастов. Под его руководством сборная Испании забила 15 голов на Евро-2024 по футболу и установила рекорд турнира. В финальном матче континентального первенства испанцы победили Англию.

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