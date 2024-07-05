Беллингема дисквалифицировали из-за непристойного жеста

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем получил дисквалификацию на следующий матч Евро-2024 из-за некультурного жеста во время празднования гола в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словакии.

Об этом сообщает УЕФА.

Футболист продемонстрировал непристойный жест, проведя рукой у паха в сторону болельщиков.

Белингем дисквалифицирован на один матч, из-за чего он пропустит игру Англии против Швейцарии. Также он должен заплатить штраф в размере 30 000 евро.

Отметим, сам игрок написал, что ответный жест является "внутренней шуткой, адресованной некоторым близким друзьям, которые были на игре". Джуд добавил: "Ничего кроме уважения к тому, как сыграла команда Словакии сегодня вечером".

В прошлом сезоне Джуд уже был отстранен от матча Ла Лиги из-за пренебрежительного отношения к арбитру, хотя полузащитник отрицал какие-либо нарушения.

Поединок 1/4 финала Евро-2024 между Англией и Швейцарией состоится 6 июля в 19.00 по киевскому времени.

Накануне стало известно, что лидер сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицируют из-за празднования гола в ворота сборной Австрии.