Бельгийские болельщики освистали свою сборную во время матча с Украиной
В конце матча Евро-2024 Украина — Бельгия болельщики последней освистали собственных футболистов за умышленное затягивание времени и игру на устраивающую их ничью.
Матч завершился без забитых голов (0:0).
В параллельной игре Словакия и Румыния расписали мировую (1:1), устраивавшую обе команды.
Итак, сборная Украины прекратила свои выступления на чемпионате Европы. Все четыре команды группы E набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям (разница забитых и пропущенных голов) последнее место заняли подопечные Реброва. Бельгия, Румыния и Словакия пробились в 1/8 финала.
Напомним, наш сайт провел текстовый онлайн матч.