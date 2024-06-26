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Бельгийские болельщики освистали свою сборную во время матча с Украиной

Андрій Твердохліб — 26 июня, 21:24
Бельгийские болельщики освистали свою сборную во время матча с Украиной

В конце матча Евро-2024 Украина Бельгия болельщики последней освистали собственных футболистов за умышленное затягивание времени и игру на устраивающую их ничью.

Матч завершился без забитых голов (0:0).

В параллельной игре Словакия и Румыния расписали мировую (1:1), устраивавшую обе команды.

Итак, сборная Украины прекратила свои выступления на чемпионате Европы. Все четыре команды группы E набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям (разница забитых и пропущенных голов) последнее место заняли подопечные Реброва. Бельгия, Румыния и Словакия пробились в 1/8 финала.

Напомним, наш сайт провел текстовый онлайн матч.

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