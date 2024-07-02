Англия и Франция на Евро-2024: главные фавориты, вызывающие головную боль

Суперкомпьютер Opta Analyst считает, что Англия является главным фаворитом на победу на Евро-2024, а Франция — четвертая в списке. И немногие поспорят с этим, учитывая имена тех, кто представляет эти сборные.

Однако уровень игры обеих команд на этом чемпионате Европы не вызывает удовольствия, скорее наоборот. Давайте поподробнее взглянем на статистику.

Сборная Англии

Два гола за весь групповой этап и еще два в 120-минутном матче 1/8 финала против Словакии (2:1) никак не совпадают с ожиданием от линии нападения с Фоденом, Сака, Беллингемом и Кейном. Но есть, что имеем, а именно два гола от Джуда и столько же от Кейна.

Фото: Getty Images

За 4 поединка на Евро-2024 англичане только 13 раз пробили в отверстие ворот (3,25 в среднем за матч). То есть голом завершался каждый 3 удар. Да и в общем, xG (ожидаемые голы) Англии равняется 4,1, что является одним из самых низких показателей среди команд в 1/8 финала (меньший лишь в Италии (3,5) и Словении (3,2), а также Румынии ( 3,5) с Нидерландами (3,7), но они еще не сыграли свой матч.

Однако подопечные Гарета Саутгейта уже приучили болельщиков к такой игре, а учитывая сетку, в которую они попали, англичане могут считаться фаворитами, хотя и не демонстрируют нужный уровень футбола.

Сборная Франции

Если xG во Франции (6,8) уже больше подходит статусу фаворита (выше только Испания (9,0), Германия (8,2) и Португалия (7,6)), то реализация просто ужасная. За 16 ударов в отверстие ворот команда забила всего 3 мяча. А как убила? Два автогола и один из пенальти. То есть за матч французы только 4 раза били точно, о том ни разу не отличились от игры.

Фото: Getty Images

С другой стороны, подопечные Дидье Дешама допустили 3 xG у своих ворот (пропустили всего 1 гол), что является самым низким показателем среди команд в плей-офф, наравне с Германией. Такая статистика очень хорошо объясняет, почему футбол Франции кажется скучным для рядового болельщика, ведь в обе стороны очень мало моментов (о голах вообще молчим).

Чего ждать в четвертьфинале Евро-2024

В 1/4 финала сборная Англии сыграет против Швейцарии, которая оказалась сильнее Италии. Итальянцев можно сравнить с "тремя львами" по уровню игры. Команды все равно не впечатляли, несмотря на свой статус финалистов прошлого чемпионата Европы (Италия вообще победитель). Поэтому подопечным Саутгейта будет очень несладко против организованной Швейцарии, которая допустит всего 1! удар в отверстие своих ворот.

Что касается Франции, то Португалия в четвертьфинале и победитель пары Испания/Германия в полуфинале однозначно вызывают беспокойство у французских фанатов.

Каждая из этих трех команд показывает футбол интереснее и острее Франции. Испанцы с немцами вообще находятся выше в списке фаворитов Евро-2024. Поэтому непонятно, достаточно ли будет этого уровня футбола, который показывает Франция, чтобы торжествовать на чемпионате Европы.