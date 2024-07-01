Кризис жанра режиссера Дешама затянулся. Почему матч Франция — Бельгия — позорная реклама футбола

Подводим итоги первой на стадии плейоф чемпионата Европы-2024 дуэли ведущих сборных. Матч Франция — Бельгия подарил всего один гол. А также разочаровал. Рассказываем, почему.

Нет, вам не показалось: Украина могла и должна обыгрывать эту Бельгию

Die Roten Teufeln как один из трех вариантов общеизвестного прозвища сборной Бельгии — немецкий аналог "красных дьяволов". Сама Бельгия до начала Евро считалась командой, относящейся к сонму ведущих команд турнира, и в компании той же хозяйки турнира находилась по праву. Реальность оказалась иной.

Ни в матче с Украиной, ни в игре с Францией, ни в двух других проведенных на турнире поединках Бельгия высокому рангу не соответствовала ни минуты. Как оказалось, в игре с командой Сергея Реброва бельгийцы не только не берегли силы, а использовали тот скромный максимум, каким сейчас является арсенал их возможностей. В любом случае, когда от этой Бельгии ожидали большего, резервы Доменико Тедеско были пустыми. Как и игра его команды на соревновании в целом.

Франция забыла, что такое эффективность в штрафной соперника

Дидье Дешам тренирует сборную чуть ли не с лучшим подбором исполнителей. А уж по глубине состава найти равных этой Франции на Евро-2024 действительно сложно. Но это не отменяет факт крайне серой игры "галльских петухов" на ЧЕ с первого матча группового раунда и до игры 1/8 финала включительно.

Говорят, находить мотивацию на годами любимом месте работы с каждым разом труднее. В случае одного из величайших футболистов и тренеров в истории Франции застой идей по улучшению игры команды в глаза уже не бросается — этот факт просто слепит. Сценарий выступления Франции почти в каждом матче на Евро пока одинаковый: команда играет на классе, забивает "глупый" мяч, тогда как соперник найти в себе силы ответить хилому тяжеловесу, не может, не знает, чем, или согласен на приемлемый для обеих сторон результат. Но будет ли так всегда, правда, Португалия?..

Когда перед воротами соперника сглаз: главная ударная сила Бельгии закончил турнир с нулем в графе "забитые мячи"

Ромелу Лукаку начинал турнир многообещающе — незасчитанные в ворота Словакии голы списали на случай, а отсутствие забитых мячей в игре с Румынией — на невезение. Однако уже в поединке с Украиной стало ясно, что проблема форварда Челси глубже, а когда над ним висит эффективный "персональщик", огромный парень на поле откровенно теряется.

Схватка уже с Францией стала для Лукаку не только "продолжением" дуэли с Украиной, но и одним из самых плохих матчей Ромелу на международном уровне. Его снова "съела" защита соперника, а об умении классно брать инициативу на себя и решать судьбу эпизода одним прикосновением башня из Антверпена, кажется, забыл.

Главный ловец снов "ле бле" — ее лидер и самый дорогой футболист

Перед матчем нападающий Реала Килиан Мбаппе говорил о необходимости выхода команды из "спячки". А также не забыл вспомнить все неудобства, которые испытывает в связи с ношением защитной маски.

По итогам 90 минут игры наиболее статусный футболист Дешама снова оставил поле без гола и даже результативного действия. Мяч в ворота Польши остается единственным для Килиана на турнире, однако и тот результативный удар "Черепашка" нанес с "точки". Конечно, настроенные положительно поклонники таланта Мбаппе могут сказать, что футболист бережет силы на решающие стадии турнира и уже в следующей игре тот покажет все, на что способен. Но куда более подходящая игре Килиана характеристика — "наелся". Еще до окончания сезона на клубном уровне.

Тедеско научил Бельгию обороняться и не атаковать

Итогом усилий сборной Бельгии на турнире лучших сборных континента стал неубедительный выход в 1/8 финала и 2 забитых мяча, проведенных в ворота одной команды — Румынии. В трех других матчах команда бывшего наставника Лейпцига не просто была в атаке слабой – она не забивала.

Перед стартом соревнования в Германии по поводу этой Бельгии слишком оптимистичных ожиданий не было — лучшие годы команды позади, а нынешнее поколение — неровня предыдущему. Однако представить себе столь беззубую в одном из двух главных аспектов достижения результата команду не могли даже те, кто искренне желал "красно-черным" провала.

Уйти красиво не получилось: легенда "красных дьяволов" собственными ногами убил надежды болельщиков

Ян Вертонген ехал на Евро в статусе наиболее возрастного футболиста Бельгии и вместе с тем опоры обороны команды. Так сложилось, что 37-летний защитник — сильнейший центрбек сборной, в которой задняя линия не первый год является самым слабым звеном. Неудивительно, что для игрока, который с сегодняшнего дня еще и является официально безработным, ЧЕ-2024, с высокой вероятностью, является тем последним большим соревнованием на уровне сборных, после которого Ян с главной командой Бельгии попрощается.

Игра с Францией для Вертонгена была 157-й и, возможно, тоже последней в составе "красных дьяволов". Он давно рекордсмен по количеству проведенных матчей в истории сборной Бельгии. Однако поединок в Дюссельдорфе он запомнит как страшный сон из-за эпизода с единственным в матче взятием ворот, к которому привели его непреднамеренные действия перед собственными воротами. Ошибаются и великие.