Победы фаворитов, успех Кудривки, крах Александрии и неудача Полесья: итоги 3 тура УПЛ

В УПЛ прошел уже третий тур нового сезона-2025/2026. Чемпион вспоминает самые интересные моменты поединков, состоявшихся в чемпионате Украины по футболу.

15 августа

Рух - Оболонь 1:2

16 августа

Александрия - Металлист 1925 1:4

Колос - Карпаты 1:1

Эпицентр - Динамо 1:4

17 августа

Кудривка - Полтава 3:1

Верес - Шахтер 0:2

Полесье - ЛНЗ 0:2

18 августа

Заря - Кривбасс 2:3

В Динамо все стабильно

Чемпиону Украины после провала в дуэли Лиге чемпионов против Пафоса удалось сохранить лицо в национальном первенстве. Соперник абсолютно позволял не оконфузиться - новичок УПЛ Эпицентр.

Команда из Каменца-Подольского пока принимает своих оппонентов в Тернополе, не оставляя надежды вернуться в родной город. Подопечным Нагорняка пока что похвастаться особо нечем, правда, и дебют в УПЛ получился очень тяжелым - против Шахтера.

Киевляне, за исключением некоторых игроков, вышли в совершенно новом составе, по сравнению с игрой против Пафоса во вторник. Но этот факт не сильно отобразился от ожидаемого результата. Тотальное преимущество гостей и разгром с дебютными голами Герреро и Михайленко в этом сезоне. Также своими очередными мячами отметились Ванат и Волошин.

Эпицентр наконец-то забил свой первый гол в УПЛ, автор - Александр Климец

"Горняки" продолжают погоню

После вылета из ЛЕ у подопечных Арды Турана на очереди был выезд к очень непростому сопернику - в Ровно. В двух последних гостевых поединках в чемпионате Украины Шахтер не сумел переиграть хозяев, оба матча заканчивались ничьей.

Верес начал сезон с двух поражений, поэтому явно мог иметь особый настрой на игру, тем более, что против Динамо подопечные Шандрука выглядели довольно прилично.

Верес начал игру достаточно с серьезной линией защиты, которую "горнякам" было пройти очень сложно. Лишь под конец первого тайма Конопле удалось замкнуть передачу от Судакова, открыв счет в матче.

Дальше уже стало легче, тем более в начале второго тайма отличился Винисиус. Довести матч до победы для такой опытной команды было делом техники.

Респект болельщикам

Болельщики Вереса поддержали Георгия Судакова, который на прошлой неделе потерял отца

После матча Георгий поблагодарил ривненчан

Приятные сюрпризы от Кудривки

Новичок УПЛ, Кудривка, уже имеет вторую победу в трех турах. После феерического дебюта против Александрии, на этот раз команда из Черниговской области встречалась с хорошими знакомыми из Полтавы, против которых играли в прошлом сезоне в Первой лиге, тогда была зафиксирована ничья и победа Кудривки.

На этот раз все решило быстрое начало от номинальных хозяев - пенальти уже на 5-й минуте реализовал Шаповал, он же сделал дубль с пенальти и на старте второго тайма. Также отличился Козак.

Неудачи прошлогодних фаворитов

Представители Украины в еврокубках - Александрия и Полесье, продолжают синхронно проигрывать, теряя очки даже не с грандами. Три очка на двоих за шесть матчей - откровенно плохой результат для украинских, прости господи, грандов.

В третьем туре Александрия была разгромлена Металлистом 1915, а "волки" уступили скромному ЛНЗ. У житомирян впереди игры с Фиорентиной, поэтому будем считать это хитрым замыслом, чтобы не открывать все карты перед "фиалками".

Отдельно отметим гол Калюжного в ворота свои бывшей команды. Иван праздновать гол отказался...

Победный ход "пивоваров"

Также, можно сказать, что приятно удивляет своих болельщиков и столичная Оболонь. Вчерашний аутсайдер уже имеет 7 очков на старте нового сезона. В матче-открытии третьего тура "пивовары" на выезде одолели Рух, а сам поединок порадовал болельщиков красивыми голами.

Прорвало!

Третий тур УПЛ стал самым результативным в этом сезоне. За восемь матчей, прошедших в рамках прошедшего тура команды забили 28 голов! В среднем 3,5 гола в каждой из игр. Ни один из матчей не завершился без забитых мячей.

Интересно, что в рейтинге лучших голеадоров сразу шесть игроков имеют в своем активе по два гола.