Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Шахтер на выезде обыграл Верес в 3 туре УПЛ в 3 туре УПЛ

Олег Дідух — 17 августа 2025, 17:25
Шахтер на выезде обыграл Верес в 3 туре УПЛ в 3 туре УПЛ
ФК Шахтар

Второй матч воскресного игрового дня 3 тура УПЛ сезона-2025/26 состоялся в Ровно, где местный Верес принимал донецкий Шахтер. Поединок завершился уверенной победой гостей, которые забили по голу в каждом из таймов.

В составе команды Арды Турана мячами отмечались правые защитники. В конце первого тайма отличился Ефим Конопля. На 60-й минуте вместо него на поле вышел бразилец Винисиус Тобиас, и уже через три минуты он удвоил преимущество донецкого клуба.

Шахтер набрал 7 очков и вышел на 2 место в турнирной таблице УПЛ, уступая лишь киевскому Динамо. Верес до сих пор не набрал в текущем сезоне ни одного очка и даже не забил ни одного гола.

Чемпионат Украины  УПЛ
3 тур, 17 августа

Верес  Шахтер  0:2 (0:1)

Голы: 0:1  45+1 Конопля, 0:2  63 Винисиус Тобиас

Ранее Кудривка обыграла Полтаву со счетом 3:1.

Верес Рівне

Кудровка подписала голкипера Вереса
Бывший вратарь Вереса стал спортивным директором перволигового клуба
Верес – Шахтер: где смотреть матч 3-го тура УПЛ
Динамо и Шахтер сыграют в один день: утверждены даты и время начала матчей 4-го тура УПЛ
Мы разочарованы: Шандрук – о поражении от Полтавы в УПЛ

Последние новости