Шахтер на выезде обыграл Верес в 3 туре УПЛ в 3 туре УПЛ
Второй матч воскресного игрового дня 3 тура УПЛ сезона-2025/26 состоялся в Ровно, где местный Верес принимал донецкий Шахтер. Поединок завершился уверенной победой гостей, которые забили по голу в каждом из таймов.
В составе команды Арды Турана мячами отмечались правые защитники. В конце первого тайма отличился Ефим Конопля. На 60-й минуте вместо него на поле вышел бразилец Винисиус Тобиас, и уже через три минуты он удвоил преимущество донецкого клуба.
Шахтер набрал 7 очков и вышел на 2 место в турнирной таблице УПЛ, уступая лишь киевскому Динамо. Верес до сих пор не набрал в текущем сезоне ни одного очка и даже не забил ни одного гола.
Чемпионат Украины – УПЛ
3 тур, 17 августа
Верес – Шахтер – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 45+1 Конопля, 0:2 – 63 Винисиус Тобиас
Ранее Кудривка обыграла Полтаву со счетом 3:1.