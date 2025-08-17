Шахтер на выезде обыграл Верес в 3 туре УПЛ в 3 туре УПЛ

Второй матч воскресного игрового дня 3 тура УПЛ сезона-2025/26 состоялся в Ровно, где местный Верес принимал донецкий Шахтер. Поединок завершился уверенной победой гостей, которые забили по голу в каждом из таймов.

В составе команды Арды Турана мячами отмечались правые защитники. В конце первого тайма отличился Ефим Конопля. На 60-й минуте вместо него на поле вышел бразилец Винисиус Тобиас, и уже через три минуты он удвоил преимущество донецкого клуба.

Шахтер набрал 7 очков и вышел на 2 место в турнирной таблице УПЛ, уступая лишь киевскому Динамо. Верес до сих пор не набрал в текущем сезоне ни одного очка и даже не забил ни одного гола.

Чемпионат Украины – УПЛ

3 тур, 17 августа

Верес – Шахтер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 45+1 Конопля, 0:2 – 63 Винисиус Тобиас

Ранее Кудривка обыграла Полтаву со счетом 3:1.