Падение продолжается: Александрия проиграла третий матч подряд в УПЛ

Металлист 1925 нанес третье поражение Александрии (3:1) в Украинской Премьер-Лиге.

Первую хорошую голевую возможность упустили хозяева поля. В середине первого тайма Туати пробил с острого угла, но Варакута справился с его ударом. Металлист 1925 ответил ударом Менделлы, однако здесь уже Шевченко спас свою команду.

Больше остроты было во втором тайме. Гости вышли вперед в счете. Сначала Калюжный после розыгрыша углового забил своей экс-команде. К голу Иван записал еще и расист на Рашицу, который удвоил преимущество команды Младена Бартуловича.

Надежду на камбэк своей команде подарил Жота: легионер хозяев на 87 минуте сократил отставание Александрии до минимума. Впрочем - не надолго.

На последней минуте основного времени окончательный счет матча установил Гаджиев, который разобрался с защитником соперника и не оставил шансов Никите Шевченко. Через несколько минут Гаджиев оформил дубль эффектным ударом из-за пределов штрафной площади.

В итоге, 1:4 - третье поражение подряд Александрии в этом чемпионате и первая победа Металлиста 1925 после возвращения в УПЛ!