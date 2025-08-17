Полесье потерпело второе подряд поражение в УПЛ, уступив дома ЛНЗ

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч 3–го тура Украинской Премьер–лиги, в котором Полесье дома проиграло ЛНЗ.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей из Черкасс.

ЛНЗ открыл счет на 29–й минуте: Бескорованый сыграл рукой в собственной штрафной, заблокировав выстрел Асинора. В итоге после просмотра эпизода арбитр указал на 11–й метровый, который реализовал Ноникашвили.

В дальнейшем команды еще создавали моменты, однако они были неострыми. Полесье так и не смогло отыграться, а уже в компенсированное ко второму тайму время Проспер слева ворвался в штрафную "волков" и с острого угла пробил точно под голкипером, зафиксировав окончательный счет матча.

Чемпионат Украины – УПЛ

3 тур, 17 августа

Полесье – ЛНЗ 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 29 Ноникашвили (пен), 0:2 – 90+2 Проспер

Полесье: Волынец, Михайличенко, Бескоровайный (Сарапий 46), Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Гонсалвеш (Филиппов 76), Караман (Леднев 46), Коста (Крушинский 65), Гуцуляк (Назаренко 46), Гайдучик.

ЛНЗ: Ледвий, Кузык, Горин (Кошниренко 85), Муравский, Пасич, Дидык, Эйнел (Проспер Обах 66), Ноникашвили, Танковский (Рябов 54), Беннетт, Ассинор (Кравчук 66).

Предупреждения: 14 – Муравский, 17 – Танковский, 64 – Леднев

ЛНЗ прекрасно начал сезон, набрав за три матча 7 очков. В предыдущих турах команда победила Эпицентр (1:0) и сыграла вничью с Зарей (0:0).

Полесье же начало сезон с победы над Карпатами (2:0), но после этого было сенсационное поражение от Колоса (0:1), и вот сегодня от ЛНЗ. Подопечные Руслана Ротаня опустились на 11–ю строчку.