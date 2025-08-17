Кудривка с дублем Шаповала с пенальти обыграла Полтаву в противостоянии дебютантов УПЛ

Сегодня, 17 августа, третий игровой день третьего тура Украинской Премьер-лиги стартовал матчем между Кудривкой и СК Полтавой.

Команды одинаково начали свою дебютную кампанию в высшем украинском дивизионе: после первых двух туров они имели по три очка.

Эта встреча определила сильнейшего среди двух дебютантов. Многое решилось еще в первом тайме, когда хозяева поля дважды расписались в воротах соперника: сначала Владислав Шаповал реализовал пенальти, после чего Александр Козак удвоил преимущество Кудривки.

На старте второй половины матча Шаповал оформил дубль, реализовав второй 11-метровый удар за игру. Но последнее слово в матче было за гостями, у которых в добавленное время отличился Артем Онищенко.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

3 тур, 17 августа

Кудривка – СК Полтава 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 5 Шаповал (пенальти), 2:0 – 35 Козак, 3:0 – 51 Шаповал (пенальти), 3:1 – 90+4 Онищенко.

Кудривка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук – Козак (82 Гусев), Лосенко (72 Думанюк), Нагнойный, Морозко (46 Рогозинский) – Литовченко (65 Тотовицкий), Легостаев (65 Демченко).

СК Полтава: Восконян – Бужин, Пидлепич (46 Стрельцов), Веремеенко, Кононов – Плахтырь, Мисюра, Одарюк (68 Савенков), Хахлев (67 Онищенко), Галенков – Вивдич.

Предупреждение: Кононов.

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, что вчера, 16 августа, состоялись три матча третьего тура УПЛ: Металлист 1925 разгромил Александрию, Колос в меньшинстве не удержал победу над Карпатами, а Динамо не заметило Эпицентр.

Отметим, что сегодня, 17 августа, будут проходить еще два поединка: Верес будет принимать Шахтер, а Полесье сыграет с ЛНЗ.