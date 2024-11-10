История Эдди Ирвайна – главного бунтаря и ловеласа Формулы-1 90-х

Сегодня, 10 ноября, исполняется 59 лет ирландскому гонщику Эдди Ирвайну. Фанаты Формулы-1 со стажем помнят его как напарника Михаэля Шумахера по Феррари в 1996-1999 годах. Ирвайн вошел в историю автогонок как пилот номер два, которому представился шанс принять участие в настоящей борьбе за чемпионский титул. Однако, прославился он не только подвигами на трассе, но и поведением за ее пределами: ходили слухи, что Эдди мог сказать любой фанатке из толпы "пошли", и та отправлялась за ним в ближайшее укромное место.

Детство

Эдмунд Ирвайн-старший, отец нашего героя, был владельцем автомобильной свалки, а также – безумным фанатом гонок и даже принимал участие в любительских соревнованиях. Однажды он признался, что хотел назвать сына Стирлингом Моссом – в честь британского гонщика Формулы-1, который четыре раза занимал второе место в чемпионате в 1955-1958 годах. Однако семья всё же смогла объяснить, что давать ребенку имя, состоящее из имени и фамилии другого человека – это плохая идея. Таким образом, 10 ноября 1965-го появился на свет Эдди-младший Ирвайн.

В те времена было активное противостояние между независимой Ирландией и Северной Ирладнией, которая является частью Соединённого Королевства. Неблагоприятная обстановка вокруг по-своему сказалась на росте нашего героя, который думал, что подобное происходит во всём мире. Когда Эдди впервые приехал в Англию, он по привычке ждал, что его начнут обыскивать в магазине, что вызвало недоумение у продавцов.

Каждый год семья Ирвайнов ездила в Сильверстоун на просмотр гонки Формулы-1. Поскольку денег в родителей было не так много, как хотелось, дети очень часто находили различные способы пробраться на трассу без билета. В 1976 году даже Ирвайн-младший даже смог пробраться в боксы, где впервые встретился со своим кумиром детства – Джеймсом Хантом, который, кстати, славился бесчисленными вечеринками, пристрастию к алкоголю и имел невероятный успех у женщин.

В подростковые годы Эдди вмести со своей сестрой Соней занимался плаванием и показывал довольно хорошие результаты. Однако в 15 лет, катаясь на роликах, он травмировал ногу, из-за чего вынужден был покончить с водным спортом. Именно в этот момент и было принято решение стать автогонщиком.

Начало карьеры

Однажды Ирвайн-старший привёз на свою свалку старый Ford Capri, а Ирвайн-младший умудрился так отмыть автомобиль, что он выглядел практически как новый. А вскоре, машину обменяли на гоночную технику, на которой наш герой и начал свой путь в автоспорте.

Эдди работал всю неделю не покладая рук, чтобы оплачивать своё участие в соревнованиях, а по выходным сражался на трассе.

После ряда успехов в Ирландии, семья Ирвайнов пришла к выводу, что надо попробовать гонки в Англии. По началу постоянная нехватка денег очень сильно тормозила карьеру гонщика. Однако в 1986 году, заработав деньги на перекупке автомобилей, наш герой смог купить болид Формулы-Форд. А в 1987 году уже смог стать чемпионом серии.

В 1988-м Эдди перешёл в Ф-3. Хотя по итогам сезона он занял только пятое место, благодаря эффектной победе на Гран-при Макао, Ирвайна включили в программу поддержки компания Philip Morris.

Уроки Джеймса Ханта

В конце сезона-1988 Эдди пригласили на финальную гонку Формулы-3000 в качестве гостя, чтобы он посмотрел на выступления более опытных пилотов и извлёк что-то полезное для себя. Однако, лететь в Париж ему довелось с кумиром детства Джеймсом Хантом, который к тому моменту был куратором гоночной программы выше упомянутой табачной империи. Несмотря на то, что экс-пилоту Формулы-1 на тот момент уже перевалило за 40 лет, старых привычек он не оставлял. И всю дорогу Джеймс и Эдди провели в компании большого количества алкоголя.

Джеймс Хант беседует с Эдди Ирвайном перед стартом гонки Формула-3000 на трассе Брэндс-Хэтч в 1989 году Getty Images

Однако, научил Хант Ирвайна не только эффектной жизнью за трассой, но и стал его наставников в гонках. И именно он помог Эдди впервые сесть за руль болида Формулы-1 на тестах команды Onyx Grand Prix. Хотя в итоге гоночный коллектив подписал другого пилота (Юрки Ярвилехто), полученный опыт был бесценным и поставил перед молодым гонщиком цель – он непременно должен попасть в "королевские гонки".

Жизнь в Японии

Еще один ирландец, который в будущем станет яркой фигурой паддока – Эдди Джордан был одержим созданием национальной гоночной команды. И на сезон 1990 года он пригласил Ирвайна в свою команду в Формуле-3000, а через месяц объявил о том, что в 1991м команда Джордан выйдет на старт Формулы-1.

По итогам сезона-1990 наш герой занял третье место и ожидал, что босс возьмёт его в следующем году в "королевские гонки". Однако, выбор пал на Бертрана Гашо (тот самый, который позже откроет дорогу в Формулу-1 Михаэлю Шумахеру).

Поняв, что в Формулу-1 с ходу не пробиться, Ирвайн начал искать себе команду на новый сезон. Примерно в тот момент узнал, что в японской Формуле-3000 гонорары гонщиков раз в десять выше, чем в Европе. А вместе с ним, в серии выступало множество европейских пилотов. И именно на период жизни в Японии, пришлось самое большое количество "подвигов" Эдди за пределами трассы и перерывы между гонками практически полностью проходили на различных вечеринках.

Что же касается результатов на трассе – первые два сезоне прошли неудачно (7 и 8 места в чемпионате), однако сезон-1993 наш герой уверенно лидировал в личном зачёте. И примерно в этот момент снова на связь вышел Эдди Джордан с приглашением в Формулу-1.

Привыкший к жизни в Японии, постоянным дискотекам и вниманию местных девушек, Ирвайн даже думал над тем, соглашаться ли. В голове ирландца долго возникал вопрос: бросать ли всё ради призрачной мечты об успехе в "королевских гонках"? Не хотела отпускать и команда Cerumo, которая три года шла к успеху. К тому же, в "стране восходящего солнца" Эдди зарабатывал большие деньги, которых хватало не только на ночные вечеринки, но даже на то чтобы активно вкладывать их в инвестиционные фонды, а Джордан и близко не собирался платить подобные гонорары пилотам, более того он чаще сам с них брал деньги за возможность выступать.

Однако, приближался Гран-при Японии, и Ирвайну даже ехать никуда не надо было, а трасса "Сузука" была ему отлично знакома. Потому, было принято решение воспользоваться своим шансом.

Первая гонка в Формуле-1

Дебют Эдди Ирвайна в Формуле-1 состоялся на Гран-при Японии 1993, хотя на тот момент он всё еще воспринимал происходящее больше как приключение, нежели чем серьёзный план на будущее. Однако, уже первый этап привёл к тому, что о молодом ирландце заговорил весь мир.

На тот момент оставалось всего две гонки до конца сезона. "Профессор" Ален Прост уже оформил досрочно чемпионский титул и предпочёл доехать остаток своей карьеры без лишнего риска. Таким образом, в лидерах гонки оказался главный "плохой парень" Айртон Сенна.

В какой-то момент "волшебник" догнал на круг Ирвайна, который в тот момент боролся за позицию с Деймоном Хиллом. По началу, ирландец пропустил бразильца, но тот почему-то застрял за британцем. Не желая терять время, Эдди совершил решительный обратный обгон и снова оказался впереди Айртона. Именно это событие стало главным моментом гонки, затмив даже тот факт, что в своей дебютной гонке Ирвайн приехал шестым и набрал очки.

Но финишем заезда всё не закончилось. Обладавший огромным "эго" и невероятно нарциссичным чувством собственного величия Сенна, оказался в ярости от того, что его так просто обошел новичок на слабой машине, пусть даже эта борьба была с разницей в круг. И после подиума "волшебник" отправился в боксы Джордана на разборки. Небольшая словесная перепалка закончилась тем, бразилец, зарядил ирландцу по лицу.

Получила продолжение эта история и в межсезонье. По совокупности множества неадекватных поступков, Айртона хотели в воспитательных целях на полсезона отстранить от гонок, однако позже решили ограничиться лишь условным наказанием.

Что же касается Эдди Ирвайна – получив такой заряд славы всего за одну гонку, наш герой подписал контакт с Джоржаном на следующий сезон. А его напарником стал Рубенс Барикелло.

Джордан

Гран-при Бразилии открывал сезон-1994 и там приключилась первая грандиозная авария нашего героя. Ирвайн и находившийся у него не хвосте дебютант Йос Ферстаппен (отец Макса Ферстаппена) приблизились к круговому Эрику Бернару. Воспользовавшись заминкой, голландец пошел в атаку, но ирландец очень жёстко закрыл калитку. В результате, это действие привело к аварии с участием сразу четырёх пилотов – включая ехавшего впереди этой группы Мартина Брандла.

Авария была грандиозной, и чудом не привела к трагедии, однако все гонщики оказались живы-здоровы. А после гонки, виновником был признан Ирвайн, которого наказали одной гонкой дисквалификации. На защиту своего пилота стал босс команды – Эдди Джордан и подал апелляцию. Однако вместо отмены наказания, его только усилили и отстранение от соревнования было продлено до трёх Гран-при.

За время отсутствия ирландца, его напарник Рубенс Барикелло добыл первый подиум для команды Джордан на Гран-при Тихого океана, а в Монако, заменявший Ирвайна, Андреа де Чезарис остановился в шаге от тройки лучше. И совокупность этих фактов означало то, что по возвращению, на Гран-при Испании Эдди ждал экзамен, от которого зависела вся его дальнейшая карьера. И сдал он его на отлично, приехав шестым.

Оставшуюся часть сезона команду постоянно преследовали проблемы, да и темпа не было. До конца года наш герой смог еще два раза набрать очки – в Хересе и на Сузуке.

В сезоне-1995 также было множество проблем с надёжностью болида и половину гонок наш герой закончил досрочно. Однако, на Гран-при Канады случилось чудо – впервые в карьере Эдди Ирвайн поднялся на подиум. И этого результата оказалось достаточно, для того чтобы на гонщика обратил внимание Лука ди Монтедземоло, который в то время являлся президентом Феррари

Переход в Феррари

Очень долгое время между Монтедземолой и Джорданом шли торги, за какую именно сумму второй готов разорвать контракт со своим пилотом и отпустить его в Феррари. О какой-то заботе о земляке речи не шло, тем более что бывший босс изрядно устал от весьма импульсивного пилота. Речь шла лишь о том, чтобы получить побольше денег от трансфера пилота.

К началу 1996 года Эдди Ирвайна уже ждал красный комбинезон и алый болид. Во все времена контракт со Скудерией был мечтой любого участника чемпионата. Хотя итальянская команда не выигрывала титулов с момента триумфа Джоди Шектера в 1979 году, исполнительный директор Жан Тодт был решительно настроен поднять коллектив со дна и вернуть на вершину.

Но у всей этой сказки было одно большое "но": в том же самом году в Феррари перешел и действующий на тот момент чемпион – Михаэль Шумахер. И в контрактах пилотов было чётко прописано кто из них главный, а чья участь – лишь "подносить патроны". Что характерно, перед этим итальянцы вели переговоры и с Рубенсом Барикелло. Но в тот момент гонщик, в честь которого в будущем станут называть "вторикеллами" всех "пилотов номер 2", отказался от этой самой роли.

Ирвайна же больше интересовало то, что он получит машину способную бороться за победы. И несмотря на то, что ко контракту он лишь второй пилот, ирландец непременно верил, что однажды ему представится шанс.

Первый Гран-при за Феррари

Начинался сезон-1996 на Гран-при Австралии. Это была первая гонка на трассе "Альберт-Парк". До этого этапы принимала "Аделаида". Сразу же о своём доминировании заявили болиды Вильямс от Эдриана Ньюи. О способностях британского конструктора ходили легенды еще с чемпионского титула Найджела Менселла в 1991, однако поул дебютанта Жака Вильнёва всё равно стал сенсацией. И на фоне этого события как-то стал незаметен тот факт, что третье место на стартовой решетка оказалось у Ирвайна, что было лучше, чем у Шумахера.

После окончания квалификации, Эдди шёл по пит-лейну, как вдруг с поздравлениями подбежали едва ли не все работники команды Джордана, во главе с боссом коллектива. Однако причиной такого ликования был вовсе не сам результат недавно ушедшего из команды пилота. Оказалось, что Эдди Джордан и Флавио Бриаторе поспорили о том, кто же из их бывших подопечных окажется выше на стартовом поле. Причем, ставки были четыре к одному – пять тысяч ирландца против двадцати тысяч итальянца. Таким образом, Джордан умудрился заработать на Ирвайне даже когда тот уже перестал быть его пилотом.

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В гонке два Вильямса уверенно ушли вперёд и дублем выиграли гонку – победил Деймон Хилл. Болид британской команды был вне конкуренции. Что же касается нашего героя – в начале гонки он пропустил Шумахера вперед, однако технический сход первого пилота команды позволил Эдди занять третье место и подняться на подиум, второй в своей карьере.

Но успех оказался со вкусом грандиозного скандала. После перехода Ирвайна в Феррари, понимая, что попаданий в тройку лучших будет много, у него спросили, какой флаг он предпочитает: Великобритании, или Ирландии? Эдди был человеком далёким от политики, но поскольку гонялся он по ирландской лицензии, то на ее национальный символ и пал выбор.

О непростых взаимоотношениях на родном острове нашего героя я уже упоминал ранее. И жители Северной Ирландии, ассоциировали зелено-бело-оранжевое знамя исключительно с южной республикой. Конфликт разгорелся не на шутку. Пресса пестрила громкими заголовками, дошло даже до того, что родителям Ирвайна звонили с угрозами.

Оруженосец "Красного Барона"

После хорошего начала, Ирвайн рассчитывал на то, что в подобном ключе всё и продолжится. Однако реальность оказалась куда более суровой. Подиум в первой гонке 1996 года оказался единственным за весь сезон. Даже финишей в очках еще было только три: на Гран-при Аргентины, Сан-Марино и Португалии. Как итог – десятое место в чемпионате, даже позади бывшего напарника – Рубенса Барикелло, который остался в Джордане.

Что же касается внутренней обстановки в Феррари, то Эдди начал прогнозируемо меркнуть на фоне Михаэля. Пока ирландец за разом проваливался в гонках, немец пытался угнаться за Вильямсами и регулярно собирал подиумы, а на Гран-при Испании Шумахер первый раз победил за рулём Феррари, а позже повторил успех в Бельгии и Италии. Так появился легендарный "Красный Барон". И Ирвайну в этой сказке была уготована лишь роль оруженосца.

Следует так же отметить, что пришлось нашему герои и заметно поменять свой образ жизни. Если Эдди Джордану было всё равно, чем его гонщики занимались за пределами трассы, то вот Скудерия тщательно следила за тем, какой имидж создают команде ее пилоты. По этой причине, Эдди вынужден был отказаться от своего разгульного образа жизни и постоянных развлечений с фанатками. К тому же, когда большую часть времени между этапами нужно проводить на тестах, и на подобные вещи уже просто не оставалось времени.

В 1997 году ситуация с темпом стала немного лучше. Хотя и Феррари по-прежнему уступала Вильямсу в скорости, однако разница заметно сократилась и стала возможной серьёзная борьба на трассе. Однако, вёл это сражение только Шумахер и лишь неудачная попытка тарана в Хересе лишила немца чемпионства. А Ирвайн в это время все еще никак не мог найти свой темп. Было всего шесть финишей в очках, однако сразу пять из них были на подиуме, которые обошлись уже без политических разборок. Такой результат привёл лишь к восьмому месту в личном зачёте, которое стало седьмым после скандальной дисквалификации напарника. Впереди Эдди оказались полным составом пилоты Вильямса, Макларена и Бенеттона. При чем Герхард Бергер набрал больше очков даже при том что пропустил три гонки.

В сезоне-1998 началась эпоха великого противостояния Шумахера и Хаккинена. Ирвайн же, хотя и был далёк от напарника, но всё же, наконец-то перестал проигрывать пилотам второй группы и начал периодически осложнять жизнь прямым соперникам из МакЛарена. Собственно, в этом и заключалась основная роль пилота номер два: Эдди должен был при любой возможности мешать Мике и Дэвиду и заставлять их терять время. На фоне предыдущих лет, результаты значительно улучшились: за сезон было аж 8 подиумов и еще три финиша на четвёртом месте. А на Гран-при Франции произошел первый командный дубль Феррари для этого состава лидера и оруженосца, а в Италии они повторили успех. Разумеется, оба раза первым был Михаэль. По итогам 1998 года Ирвайн занял уверенное четвёртое место в чемпионате – позади Хаккинена, Шумахера и Култхарда.

Подиум Гран-при Италии 1998: Эдди Ирвайн (2 место), Михаэль Шумахер (1 место) и Ральф Шумахер (3 место) Getty Images

Шанс всей жизни

После поражения в обоих зачётах, Скудерия была намерена взять реванш в следующем году. Сезон-1999 намечался как некое продолжение предыдущего, с теми же лицами в топ-группе.

Однако странности того чемпионата начались уже с первого этапа. Несмотря на то, что Ирвайн стартовал лишь шестым, это не помешало ему очень быстро оказаться в лидерах гонки. Сначала у двух пилотов впереди, одним из которых был Шумахер, произошли проблемы на прогревочном круге. На старте Эдди прошел Хайнца-Харальда Френтцена, а чуть позже оба пилота МакЛарена сошли из-за технических проблем. Самоустранение сразу четырёх соперников, среди которых были все остальные гонщики топ-группы, открыли нашему герою путь к первой победе в карьере.

Однако ликование было не столь долгим и уже со следующего этапа в Бразилии ирландцу пришлось вернуться к обязанностям оруженосца. Вернулось противостояние Шумахера и Хаккинена и именно они между собой разделили победы в последующих пяти гонках. А на Гран-при Франции неожиданно лучшим стал Хайнц-Харальд Френтцен на Джордане.

На тот момент казалось, чемпионат постепенно превращается в повтор прошлого. Хотя Эдди и имел довольно много очков, однако, как и прежде, вся Феррари думала лишь о результатах "Красного Барона". Однако, дальше случился Сильверстоун. На первом круге гонки на болиде Шумахера сломались тормоза, из-за чего немец на большой скорости врезался в отбойник и получил перелом ног. Последствия аварии привели к тому, что Михаэль должен был пропустить сразу шесть этапов. Разумеется, после таких потерь, о борьбе за титул для Шуми речь не шла.

Шокированная потерей своего лидера, Скудерия была вынуждена обратить взгляд на своего второго пилота, который к тому моменту всего на 8 очков отставал в личном зачёте от Мики Хаккинена. А Эдди Ирваин понял, что наступил шанс всей его жизни, момент которого он ждал всю свою карьеру. Несмотря на то, что прошла уже половина гонок, в тот момент чемпионат начинался заново.

Окончание контракта с Феррари

Бытует миф, что команда Феррари не очень хотела помогать ирландцу стать чемпионом из-за того, что тот уже подписал на следующий год контракт с заводской командой Ягуар, выкупившей гоночный коллектив легендарного экс-чемпиона Джеки Стюарта. Проект на тот момент, действительно казался очень амбициозным, а Эдди там еще и предложили должность первого пилота. Однако, распространённая "сарафанным радио" легенда была скорее слухом эпохи, когда интернет еще не был доступен большей части зрителей.

Дело в том, что буквально на следующий день после аварии Шумахера, Ирвайн был вызван в офис Скудерии. Там наш герой узнал, что с ним не станут продлевать контракт на сезон-2000. На его место был подписан Рубенс Барикелло, который после четырёхлетних размышлений пришел к выводу, что лучше быть вторым номером в топ-команде, чем бесславно ездить где-то в середине. И лишь после этого, Эдди начал активно вести переговоры с другими возможными работодателями касательно своего будущего. А ситуация в чемпионате 1999 вокруг нашего героя свелась к вопросу "сейчас, или никогда".

Ирвайн против Хаккинена

Первое время после аварии в Феррари всё еще верили в то, что Шумахер может скоро вернуться. Потому Ирваина попросили отнять очки у Мики Хаккинена. А по мнению самого ирландца, лучшим способом сделать это было выиграть гонку.

Изначально даже это казалось весьма непростой задачей. Однако, на первом же круге Гран-при Австрии соперники из МакЛарена сами преподнесли подарок, столкнувшись в первом повороте. Хотя они оба остались в гонке, Мика потерял множество позиций и вынужден был прорываться. А Дэвид, хотя и остался лидером гонки, но уступил свою позицию на пит-стопе. Таким образом, Эдди получил вторую победу в карьере.

Эдди Ирвайн побеждает в Гран-при Австрии 1999 Getty Images

На следующем этапе в Германии удача снова была на стороне нашего героя. Хаккинен сошел на 25м круге из-за прокола, а Феррари в новом составе одержали победный дубль. Другой финн по имени Мика – Мика Сало, заменявший в Скудерии травмированного Шумахера, вполне мог бы и выиграть, но теперь уже ему досталась роль пилота номер два, и он любезно пропустил напарника вперёд.

Примерно к тому моменту начало приходить понимание, что Шумахер пропустит много гонок. Сам немец хотел вернуться в гонки как можно скорее и хотел продолжить выступления, не смотря на травму. Однако его не допустили к соревнованиям по соображениям безопасности: с загипсованной ногой гонщик не сможет быстро выбраться с кокпита в случае чрезвычайной ситуации.

Примерно в то же время, Мика Хаккинен начал понимать, что с такими темпами можно проиграть титул даже в отсутствии главного соперника: после двух гонок в немецкоязычных странах финн уже отставал от ирландца на 8 очков. Тогда лидер МакЛарена начал осознавать, что некогда второй пилот Феррари стал главным соперником за титул, при чем вполне серьёзным.

В Венгрии и Бельгии "серебряные стрелы" снова вернули себе инициативу и одержали два командных дубля. Однако, если на Хунгароринге на верхней ступеньке подиума был Мика, но вот в Спа-Франкоршамп Дэвид отказался пропускать вперед первого пилота.

И Гран-при Италии снова стал больше похож на цирковое представление, чем на сражение за титул. По началу в Феррари не смогли найти настройку на домашнюю гонку и как итоге, Ирвайн занял лишь восьмое место в квалификации. А в гонке темпа тоже не было. Усугубляло ситуацию то, что именно на родине Скудерия объявила официально о принятом ранее решении – в конце года Эдди покидает коллектив.

Казалось, что в таких условиях Мика Хаккинен имеет все карты на руках, чтобы оторваться в личном зачёте. Но как оказалось, финн не уступал в благородстве и на 29м круге совершил ошибку с переключением передач, которая привела к вылету с трассы и сходу. Всё что смог сделать Ирвайн – финишировать шестым и набрать одно очко, благодаря которому он сравнялся со своим соперником в личном зачёте.

А главным героем Монцы стал Хайнц-Харальд Френтцен, который выиграл вторую гонку за сезон и приблизился к лидерам чемпионата на расстояние всего в 10 очков. Для немца этот момент стал пиком карьеры, много кто даже всерьез начал его считать третьим претендентом на титул.

Нюрбургринг 1999

Хотя после Гран-при Европы было еще два других этапа, но именно гонку на Нюрбургринге многие фанаты считают решающим моментом в борьбе за титул. Хотя скорее, это больше эмоциональное восприятие случившихся прецедентов, нежели действительно факт. Потому как, когда по итоге сезона разница между чемпионом и серебряным призёром минимальна, решающим можно назвать абсолютно любой эпизод, где были потеряны очки. А таких за весь год было предостаточно.

Поул-позицию занял Френтцен, чем поднял еще больше слухов о своей борьбе за главный приз. Хаккинен был третьим, а Ирвайн снова провалил квалификацию и стартовал лишь с десятой позиции.

Началась полноценная гонка только с третьей попытки. Сначала на старте заглохла Минарди Марка Жене, а на втором начале гонки произошла авария во втором эшелоне, в которой чудом уцелел пилот Заубера Педру Динис. Этот эпизод привёл к появлению машины безопасности, что по тем временам всё еще было весьма редким явлением. Дальше вплоть до 25го круга гонка шла в спокойном темпе – Френтцен лидировал, Хаккинен ехал в группе лидеров, а Ирвайн в своём прорыве застрял за итальянским пилотом Бенеттона – Джанкарло Физикеллой. Пройти середняка получилось только когда поменялась погода – начался лёгкий дождь.

Происходивший хаос снова подарил нашему герою великолепный шанс отыграть очки у соперников. Немногим позднее, на 32-м круге Френтцен сошел с дистанции из-за проблем с электроникой. А оба пилота МакЛарена начали стремительно терять скорость на мокрой трассе.

Но своё слово сказали работник Феррари. Сначала в боксы отправился второй пилот Скудерии – Мика Сало. Поскольку на пит-лейн ждали его напарника, пришлось в срочном режиме убирать колёса одного пилота и искать предназначенный для другого. В итоге, остановка финна заняла почти 38 секунд.

В это время Ирвайн, оставшись на трассе, поняв, что дождь не на столько и сильный и принял решение поставить еще один комплект колёс для сухой погоды и заехал на дозаправку. Однако, в процессе обслуживания болида выяснилось, что персонал команды вынес только три колеса. А после того, как было потеряно время на поиски оставшейся задней правой покрышки, еще примерно пять драгоценных секунд потратил механик на проверку, не нужную ли шину ему вынесли. Полностью пит-стоп Эдди занял более 28 секунд, что примерно в три раза превышало принятую в те времена среднюю норму.

В итоге Ирвайн закончил гонку седьмым. Отставание от приехавшего пятым Хаккинена было менее четырёх секунд. А единственную в гонке одержал Джонни Херберт, единственную за три года существования команды Стюарт.

Миф о "сливе" Ирвайна

Гран-при Европы породил еще один миф о том, что Феррари специально делали различные ошибки, потому как не хотели, чтобы уходящий из команды пилот стал чемпионом. Да, история Формулы-1 знает случаи, когда действительно команды были против своего пилота, однако такое происходило в совершенно других ситуациях.

Как правило, такое происходило в сезонах тотального доминирования одной команды, когда чемпионский трофей разыгрывался между ее пилотами. Но даже в этом случае, предпочтение одного пилота не доходит до каких-то крайностей "нелюбимый" гонщик всё равно сохраняет шансы на успех. Ярчайшим примером является МакЛарен 1989 года. Тогда "профессор" Ален Прост смог победить Айртона Сенну даже при том, что весь коллектив был на стороне бразильца.

В то же время, внешним соперникам специально не поддавался никто и никогда. Что же касается ситуации в Феррари 1999го года, это больше вопрос менталитета. С момента смерти Энцо Феррари в 1988 году, в его "обезглавленной" команде постоянно царит полнейший хаос. И лишь немногие люди могут взять под контроль атмосферу полнейшего беспорядка.

Пока первым пилотом был Шумахер – строгий и педантичный немец мог заставить команду работать как часы. При чем, он вёл коллектив за собой, в первую очередь, демонстрируя высочайшую самодисциплину и трудолюбие на своём личном примере. А пока "Красный Барон" находился на больничном, очень многие работники команды попросту расслабились.

Возвращение Шумахера

Главным событием Гран-при Малайзии стало возвращение "Красного Барона" после шести гонок отсутствия и сразу показал всем, что за время больничного не только сохранил чемпионскую скорость, но и даже увеличил ее.

Учитывая обстановку в чемпионате, Шумахер принял благородное решение помочь своему напарнику в борьбе за титул и по ходу гонки дважды пропустил его вперёд. Закончилась гонка дублем Феррари. Последним для этого состава пилотов и единственным, в котором Ирвайн был на верхней ступеньке подиума. А главный соперник финишировал третьим.

Однако, в скором времени начались грандиозные разбирательства. Комиссия обнаружила, что дефлектор на болидах Скудерии тоньше положенного. Команда всячески пыталась доказать, что отклонение незначительно и никак не сказывалось на скорости. Дисквалификация обоих гонщиков Феррари означала, что Хаккинен и МакЛарен досрочно становятся чемпионами в обоих зачётах, а Гран-при Японии становилось лишь формальностью.

Скудерия подала апелляцию. И стоит отметить важный момент в поведении главного соперника. Если в наше время пилоты часто жалуются на своих оппонентов, по любому поводу просят, чтобы судьи тех оштрафовали, то конец 90-х был совершенно другой эпохой. Мика сам не желал получать подарки от федерации и хотел завоевать титул в борьбе на трассе.

После долгих разбирательств, дисквалификацию отменили, признав измерение недостаточно точным. Гонщикам Феррари вернули их первые два места. Возвращалась интрига и снова вопрос чемпиона становился открытым.

Финальное сражение

Последнюю гонку сезона принимала хорошо знакомая "Сузука". Автодром, ставший местом яркого дебюта Ирвайна в Формуле-1. Трасса, на которой он много раз гонял еще в японской Формуле-3000. И часть местных фанатов до сих пор помнили его выступления в локальном чемпионате.

Эдди лидировал в турнирной таблице, а Мика отставал от него на четыре очка. Столько же по тогдашней системе была разница между очками, которые дают за первое и второе место на финише гонки: 10 против 6. А если бы случилось равенство зачётных пунктов, преимущество имел бы финн, поскольку у него больше побед. С такими вводными начался Гран-при Японии.

Первая проблема приключилась на квалификации. Во время очередной быстрой попытки, Ирвайн совершил ошибку и его болид улетел в отбойник. Нелепая оплошность, всего в шаге от поставленной цели, привела к тому, что стартовал в гонке наш герой только пятым. И теперь вопрос борьбы за титул полностью лёг на плечи именитого напарника – Михаэля Шумахера, который смог добыть для себя поул-позицию.

Но как только погасли стартовые огни, стартовавший вторым Хаккинен опередил Шуми на рывке к первому повороту и захватил лидерство в гонке. Говорить о том, что "Красный Барон" специально поддался – нельзя ни в коем случае. Ровно через год в 2000 Михаэль будет сражаться с Микой уже за свой титул, но тем не менее финн опередит его точно таким же манёвром.

По ходу гонки Эдди смог прорваться только на третье место, но его темп и близко не был сопоставим со скоростью пары лидеров. Круг за кругом Хаккинен и Шумахер уходили вперед и к моменту финиша их отрыв составлял полторы минуты. В борьбе за победу в гонке Михаэль хоть и держался в зоне прямой видимости, но Мика довольно уверенно контролировал ситуацию и довёл дело до виктории.

Подиум Японии 1999. Эдди Ирвайн поздравляет своего соперника Мику Хаккинена с победой и чемпионским титулом Getty Images

По итогу гонки Мика Хаккинен стал двукратным чемпионом мира, а Эдди Ирвайн с кубком за третье место в гонке пошел собирать вещи. Это был его последний этап за итальянскую команду.

Статистический показатель

Многие зрители жалуются на то, что из-за разницы в скорости болидов разных команд, практически невозможно определить, кто же из гонщиков лучше. Однако, статистика знает на это ответ: необходимо сравнить количество побед и поулов у гонщика. Как правило, у талантливых пилотов первых мест в гонках куда больше чем в квалификации. В то время как гонщики-середняки, которые оказались в кокпите самой быстрой машины, как правило, с нескольких попыток относительно легко собирают один быстрый круг, однако потом далеко не всегда выдерживают испытание долгой дистанцией основного заезда.

История Формулы-1 знает два случае, когда пилот брал титул, ни разу не стартовав с поул-позиции по ходу чемпионского сезона: это Денни Халм в 1967 и Ники Лауда в 1984 годах. Ирвайн остановился всего в шаге от того, чтобы стать третьим в этом списке.

Но тем не менее, наш герой таки записал на своё один статистический показатель: Эдди имеет больше всех побед (четыре) среди гонщиков, которые ни разу в своей карьере не были не первой клеточке стартовой решетки. Конечно, это не сравнится с чемпионскими титулами, однако люди изучающие числа Формулы-1 могут обратить внимание на этот факт.

Ягуар

В былые времена, в период с 1967 по 1983 года, знаменитый двигатель Ford-Cosworth DFV устанавливался на очень многие болиды Формулы-1. В 70х ими пользовалось подавляющее большинство команд. Лишь только начало турбоэры в сезоне-1982 отодвинуло знаменитый силовой агрегат на второй план, а двумя годами позднее было полностью прекращено его производство.

При наличии такой истории, компания Форд и ее проект под названием Ягуар изначально воспринимался как нечто грандиозное. И Эдди Ирвайн не задумываясь подписал контракт. Тем более, что ему наконец-то предлагали роль лидера команды, пилота номер один. Да и зарплату предложили раза в два больше, чем была в Феррари.

Однако в реальности все оказалось не таким ярким, как в мечтах. И первый болид Ягуар оказался по уровню даже хуже, чем машина Стюарта прошлого года. Грандиозный проект превратился в тотальный провал. Как итог, наш герой лишь дважды смог финишировать в топ-6 и набрал всего 4 очка за весь сезон-2000.

Не наладилась ситуация и в 2001 году. Зелёные болиды так и остались во втором эшелоне и снова было только два финиша в очковой зоне. Однако, на Гран-при Монако Ирвайн смог добыть первый подиум для новой команды. Произошло это, по большей части, из-за того, что до финиша доехало только девять болидов, а Дэвид Култхард заглох на прогревочном круге и вынужден был прорываться с хвоста на узких улочках княжества.

Но даже не смотря на локальный успех, ситуация выглядела весьма грустно для нашего героя. На вершите подиума – Шумахер, который стал чемпионов в 2000 и в тот момент начал уверенно идти к своему четвёртому титулу. На второй позиции был Рубенс Барикелло, который сменил Эдди в Феррари и это был уже пятый подиум для бразильца за сезон. И уже за ними Ирвайн, который впервые за два года попал в тройку сильнейших, и то благодаря огромному везению.

Подиум Гран-при Монако 2001: Рубенс Барикелло (2 место), Михаэль Шумахер (1 место) и Эдди Ирвайн (3 место) Getty Images

Там же, во втором эшелоне, прошел и сезон-2002. На этот раз было уже три финиша в зачётной шестёрке и снова один подиум, на этот раз – в Монце, который стал для нашего героя последним в карьере. Компанию в тройке лучших ему снова составили Шумахер и Барикелло, которые проводили один из лучших сезонов в истории Скудерии Феррари.

К тому моменту взаимное недовольство между Ирвайном и командой Ягуар дошло до пика. Коллектив был недоволен высокими зарплатными запросами ирландца, а гонщику надоело пилотировать болид, который не только не способен бороться за высокие места, но и даже нормально добраться до финиша. Не дойдя до согласия, они расторгли гоночные отношения.

На Гран-при Японии 2002, на той же самой трассе, где начинался его путь в Формуле-1, Эдди Ирвайн закончил свою карьеру в "королевских автогонках".

Жизнь после Формулы-1

По началу, наш герой не хотел окончательно расставаться с автоспортом. Были даже мысли купить себе команду. Велись переговоры по поводу коллективами Джордан и Минарди, но оба раза находились более богатые инвесторы.

Не найдя возможности остаться в мире гонок, Эдди решил войти в строительный бизнес. Денег, накопленных за время карьеры пилота, было предостаточно. Особенно учитывая тот факт, что даже до Формулы-1, еще во времена выступления в японской Формуле-3000, он успешно инвестировал свои доходы. Фактически, он выкупал землю, возводил на ней дом, после чего перепродавал.

Мультимиллионер Эдди Ирвайн в гостях на Гран-при Монако 2023 Getty Images

На данный момент Эдди Ирвайн входит в топ-6 самых богатых экс-пилотов Формулы-1. Среди всего прочего, он владеет собственным эко-курортом на Багамах, где счастливо живёт вдали от лишнего шума.

Ответственный редактор – Денис Шаховец