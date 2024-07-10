200 миллионов мало: Барселона отклонила предложение касательно Ямала

Каталонская Барселона отклонила предложение ПСЖ касательно 16-летнего вингера Ламина Ямала.

Об этом сообщает Николо Скира.

Отмечается, что парижане предлагали более 200 миллионов евро за звездного футболиста, однако президент каталонцев Жуан Лапорт не планирует продавать игрока.

Behind The Scenes - #Barça have turned down in the last weeks an amazing bid (more than €200M) from #PSG for Lamine #Yamal, who is considered non-transferable by President Laporta. #transfers #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2024

Напомним, накануне сборная Испании усилиями, в частности Ямала вышла в финал Евро-2024 после победы над Францией (2:1).

Ламин отметился 1 голом, став самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. Его также признали игроком матча.